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Число пострадавших при пожаре на Амурском ГХК достигло 146 человек
Число пострадавших при пожаре на Амурском ГХК достигло 146 человек - 25.08.2026, ПРАЙМ
Число пострадавших при пожаре на Амурском ГХК достигло 146 человек
Общее число пострадавших при пожаре на площадке Амурского газохимического комплекса достигло 146 человек, сообщили в пресс-службе предприятия. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T20:08+0300
2026-08-25T20:08+0300
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 авг – ПРАЙМ. Общее число пострадавших при пожаре на площадке Амурского газохимического комплекса достигло 146 человек, сообщили в пресс-службе предприятия. Амурский ГХК во вторник сообщил, что на территории площадки строительства предприятия произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. В пресс-службе предприятия РИА Новости уточнили, что возгорание локализовано. По уточненным данным АГХК, подтверждена гибель трех человек, сотрудников подрядных организаций – двух граждан КНР и одного гражданина России. "24 человека госпитализированы в медицинские учреждения города Свободный с травмами различной степени тяжести. 122 человека обратились с легкими повреждениями (ушибы, порезы), им оказана необходимая медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась", - говорится в сообщении.
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Число пострадавших при пожаре на Амурском ГХК достигло 146 человек
Число пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе достигло 146 человек
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 авг – ПРАЙМ. Общее число пострадавших при пожаре на площадке Амурского газохимического комплекса достигло 146 человек, сообщили в пресс-службе предприятия.
Амурский ГХК во вторник сообщил, что на территории площадки строительства предприятия произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. В пресс-службе предприятия РИА Новости уточнили, что возгорание локализовано. По уточненным данным АГХК, подтверждена гибель трех человек, сотрудников подрядных организаций – двух граждан КНР
и одного гражданина России.
"24 человека госпитализированы в медицинские учреждения города Свободный с травмами различной степени тяжести. 122 человека обратились с легкими повреждениями (ушибы, порезы), им оказана необходимая медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась", - говорится в сообщении.