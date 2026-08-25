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Россия удержит четвертое место в мире по паритету покупательной способности

Россия удержит четвертое место в мире по паритету покупательной способности - 25.08.2026, ПРАЙМ

Россия удержит четвертое место в мире по паритету покупательной способности

Российская экономика удержит четвертое место в мире по паритету покупательной способности (ППС), выразил уверенность в комментарии РИА Новости глава комитета... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T14:32+0300

2026-08-25T14:32+0300

2026-08-25T14:40+0300

россия

китай

сша

индия

анатолий аксаков

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Российская экономика удержит четвертое место в мире по паритету покупательной способности (ППС), выразил уверенность в комментарии РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности, следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю входят Китай, США и Индия. "Если говорить о ППС, он у нас высокий, мы на четвертом месте в мире. Очевидно, эта позиция у нас будет уверенно удерживаться в связи с тем, что происходит структурная перестройка экономики, количество товаров больше будет производиться, доходы населения растут опережающими темпами по отношению к инфляции", - сказал он. Несмотря на все санкции против России, ее экономика развивается устойчиво и уверенно, указал Аксаков. Самое главное, по его словам, – в структурной перестройке экономики, модернизации производства. "Несмотря на все сложности, смотрим уверенно вперед", - подчеркнул депутат.

китай

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россия, китай, сша, индия, анатолий аксаков