https://1prime.ru/20260825/predprijatie-872652552.html

В Белгородской области 22 предприятия получили статус резидента СЭЗ

В Белгородской области 22 предприятия получили статус резидента СЭЗ - 25.08.2026, ПРАЙМ

В Белгородской области 22 предприятия получили статус резидента СЭЗ

Статус резидента свободной экономической зоны в Белгородской области получили 22 предприятия, сформирован пул из пяти потенциальных проектов с объемом... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T13:07+0300

2026-08-25T13:07+0300

2026-08-25T13:07+0300

россия

белгородская область

максим решетников

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872652552.jpg?1787652444

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Статус резидента свободной экономической зоны в Белгородской области получили 22 предприятия, сформирован пул из пяти потенциальных проектов с объемом инвестиций более 20 миллиардов рублей, сообщила во вторник пресс-служба министерства экономического развития России. Как отмечается в сообщении, глава Минэкономразвития Максим Решетников посетил с рабочим визитом Белгородскую область и оценил ход реализации мер поддержки приграничных территорий, восстановление инфраструктуры и создание условий для дальнейшего развития экономики региона. "Наряду с восстановлением инфраструктуры и поддержкой пострадавших предприятий все больше внимания уделяется новым инвестициям, производствам и рабочим местам. Одним из инструментов этой работы стала свободная экономическая зона", - говорится в сообщении. В министерстве напомнили, что возможности свободной экономической зоны расширены с приграничных районов Белгородской, Курской и Брянской областей на всю территорию трех регионов. "В Белгородской области статус резидента уже получили 22 предприятия. Кроме того, сформирован пул из пяти потенциальных проектов с объемом инвестиций более 20 миллиардов рублей", - указали в МЭР. В министерстве также напомнили, что с 2025 года реализуется программа восстановления и развития приграничных территорий Белгородской, Курской и Брянской областей. "За год из федерального бюджета на реализацию программы направлено 115 миллиардов рублей, из них 26 миллиардов рублей - Белгородской области. В трех приграничных регионах восстановлено 137 км дорог, 150 станций связи, возвращены к работе 48 социальных объектов — школы, детские сады, больницы, поликлиники, учреждения спорта и культуры", - добавили в Минэкономразвития.

белгородская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, белгородская область, максим решетников