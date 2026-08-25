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В Белгородской области 22 предприятия получили статус резидента СЭЗ
В Белгородской области 22 предприятия получили статус резидента СЭЗ - 25.08.2026, ПРАЙМ
В Белгородской области 22 предприятия получили статус резидента СЭЗ
Статус резидента свободной экономической зоны в Белгородской области получили 22 предприятия, сформирован пул из пяти потенциальных проектов с объемом... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T13:07+0300
2026-08-25T13:07+0300
2026-08-25T13:07+0300
россия
белгородская область
максим решетников
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Статус резидента свободной экономической зоны в Белгородской области получили 22 предприятия, сформирован пул из пяти потенциальных проектов с объемом инвестиций более 20 миллиардов рублей, сообщила во вторник пресс-служба министерства экономического развития России.
Как отмечается в сообщении, глава Минэкономразвития Максим Решетников посетил с рабочим визитом Белгородскую область и оценил ход реализации мер поддержки приграничных территорий, восстановление инфраструктуры и создание условий для дальнейшего развития экономики региона.
"Наряду с восстановлением инфраструктуры и поддержкой пострадавших предприятий все больше внимания уделяется новым инвестициям, производствам и рабочим местам. Одним из инструментов этой работы стала свободная экономическая зона", - говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что возможности свободной экономической зоны расширены с приграничных районов Белгородской, Курской и Брянской областей на всю территорию трех регионов.
"В Белгородской области статус резидента уже получили 22 предприятия. Кроме того, сформирован пул из пяти потенциальных проектов с объемом инвестиций более 20 миллиардов рублей", - указали в МЭР.
В министерстве также напомнили, что с 2025 года реализуется программа восстановления и развития приграничных территорий Белгородской, Курской и Брянской областей.
"За год из федерального бюджета на реализацию программы направлено 115 миллиардов рублей, из них 26 миллиардов рублей - Белгородской области. В трех приграничных регионах восстановлено 137 км дорог, 150 станций связи, возвращены к работе 48 социальных объектов — школы, детские сады, больницы, поликлиники, учреждения спорта и культуры", - добавили в Минэкономразвития.
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россия, белгородская область, максим решетников
РОССИЯ, Белгородская область, Максим Решетников
В Белгородской области 22 предприятия получили статус резидента СЭЗ
МЭР: статус резидента СЭЗ в Белгородской области получили 22 предприятия
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Статус резидента свободной экономической зоны в Белгородской области получили 22 предприятия, сформирован пул из пяти потенциальных проектов с объемом инвестиций более 20 миллиардов рублей, сообщила во вторник пресс-служба министерства экономического развития России.
Как отмечается в сообщении, глава Минэкономразвития Максим Решетников посетил с рабочим визитом Белгородскую область и оценил ход реализации мер поддержки приграничных территорий, восстановление инфраструктуры и создание условий для дальнейшего развития экономики региона.
"Наряду с восстановлением инфраструктуры и поддержкой пострадавших предприятий все больше внимания уделяется новым инвестициям, производствам и рабочим местам. Одним из инструментов этой работы стала свободная экономическая зона", - говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что возможности свободной экономической зоны расширены с приграничных районов Белгородской, Курской и Брянской областей на всю территорию трех регионов.
"В Белгородской области статус резидента уже получили 22 предприятия. Кроме того, сформирован пул из пяти потенциальных проектов с объемом инвестиций более 20 миллиардов рублей", - указали в МЭР.
В министерстве также напомнили, что с 2025 года реализуется программа восстановления и развития приграничных территорий Белгородской, Курской и Брянской областей.
"За год из федерального бюджета на реализацию программы направлено 115 миллиардов рублей, из них 26 миллиардов рублей - Белгородской области. В трех приграничных регионах восстановлено 137 км дорог, 150 станций связи, возвращены к работе 48 социальных объектов — школы, детские сады, больницы, поликлиники, учреждения спорта и культуры", - добавили в Минэкономразвития.