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В Приамурье выясняют причины пожара на Амурском газохимическом комбинате
В Приамурье выясняют причины пожара на Амурском газохимическом комбинате - 25.08.2026, ПРАЙМ
В Приамурье выясняют причины пожара на Амурском газохимическом комбинате
Специалисты выясняют причины пожара на Амурском газохимическом комбинате, ситуация остается на особом контроле, сообщает правительство Амурской области. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T11:35+0300
2026-08-25T11:35+0300
2026-08-25T11:35+0300
россия
амурская область
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Специалисты выясняют причины пожара на Амурском газохимическом комбинате, ситуация остается на особом контроле, сообщает правительство Амурской области.
Во вторник в пресс-службе предприятия сообщили, что на территории площадки строительства АГХК произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. Информации о пострадавших на данный момент нет, масштаб повреждений и обстоятельства происшествия устанавливаются. Возгорание локализовано.
"Специалисты оценивают масштаб повреждений и выясняют причины происшествия. Ситуация остается на особом контроле", - говорится в сообщении.
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россия, амурская область
В Приамурье выясняют причины пожара на Амурском газохимическом комбинате
В Приамурье выясняют причины пожара на АГХК, ситуация остается на особом контроле
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Специалисты выясняют причины пожара на Амурском газохимическом комбинате, ситуация остается на особом контроле, сообщает правительство Амурской области.
Во вторник в пресс-службе предприятия сообщили, что на территории площадки строительства АГХК произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. Информации о пострадавших на данный момент нет, масштаб повреждений и обстоятельства происшествия устанавливаются. Возгорание локализовано.
"Специалисты оценивают масштаб повреждений и выясняют причины происшествия. Ситуация остается на особом контроле", - говорится в сообщении.