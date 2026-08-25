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Цены на электроэнергию в Прибалтике выросли на 93% - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Цены на электроэнергию в Прибалтике выросли на 93%
Цены на электроэнергию в Прибалтике выросли на 93% - 25.08.2026, ПРАЙМ
Цены на электроэнергию в Прибалтике выросли на 93%
Цены на электроэнергию в Прибалтике на прошлой неделе выросли в среднем на 93%, максимальная цена - в Латвии, передает латвийское новостное агентство LETA со... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T15:59+0300
2026-08-25T16:03+0300
мировая экономика
латвия
литва
эстония
nord pool
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МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Цены на электроэнергию в Прибалтике на прошлой неделе выросли в среднем на 93%, максимальная цена - в Латвии, передает латвийское новостное агентство LETA со ссылкой на энергетическую компанию Latvenergo. "Средняя цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе выросла на 84% — до 123,83 евро за мегаватт-час, в Литве средняя цена на электроэнергию также выросла на 84% до 123,8 евро за мегаватт-час, а в Эстонии цена на электроэнергию увеличилась в 2,1 раза до 93,07 евро за мегаватт-час", - приводит агентство данные Latvenergo. В июле средняя цена за мегаватт-час в Латвии была 74,7 евро, в Литве – 75,6 евро и в Эстонии – 43,9 евро. Сообщается, что оптовые цены на электроэнергию резко выросли из-за недостаточной генерации возобновляемых энергоресурсов. В регионе Nord Pool (общеевропейская энергетическая биржа) выработка солнечных электростанций за неделю сократилась на 22%, достигнув самого низкого уровня с апреля этого года, а производство на ветряных электростанциях уменьшилось на 25%, опустившись до одного из самых низких недельных уровней в этом году.
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мировая экономика, латвия, литва, эстония, nord pool
Мировая экономика, ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ЭСТОНИЯ, Nord Pool
15:59 25.08.2026 (обновлено: 16:03 25.08.2026)
 
Цены на электроэнергию в Прибалтике выросли на 93%

Latvenergo: цены на электроэнергию в Прибалтике на прошлой неделе выросли в среднем на 93%

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МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Цены на электроэнергию в Прибалтике на прошлой неделе выросли в среднем на 93%, максимальная цена - в Латвии, передает латвийское новостное агентство LETA со ссылкой на энергетическую компанию Latvenergo.
"Средняя цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе выросла на 84% — до 123,83 евро за мегаватт-час, в Литве средняя цена на электроэнергию также выросла на 84% до 123,8 евро за мегаватт-час, а в Эстонии цена на электроэнергию увеличилась в 2,1 раза до 93,07 евро за мегаватт-час", - приводит агентство данные Latvenergo.
В июле средняя цена за мегаватт-час в Латвии была 74,7 евро, в Литве – 75,6 евро и в Эстонии – 43,9 евро.
Сообщается, что оптовые цены на электроэнергию резко выросли из-за недостаточной генерации возобновляемых энергоресурсов. В регионе Nord Pool (общеевропейская энергетическая биржа) выработка солнечных электростанций за неделю сократилась на 22%, достигнув самого низкого уровня с апреля этого года, а производство на ветряных электростанциях уменьшилось на 25%, опустившись до одного из самых низких недельных уровней в этом году.
 
Мировая экономикаЛАТВИЯЛИТВАЭСТОНИЯNord Pool
 
 
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