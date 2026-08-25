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Чистая прибыль МТС банка по МСФО за полгода подскочила в 2,1 раза

Чистая прибыль МТС банка по МСФО за полгода подскочила в 2,1 раза - 25.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль МТС банка по МСФО за полгода подскочила в 2,1 раза

Чистая прибыль "МТС банка" по МСФО подскочила за первое полугодие в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7,2 миллиарда рублей,... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T10:28+0300

2026-08-25T10:28+0300

2026-08-25T10:28+0300

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "МТС банка" по МСФО подскочила за первое полугодие в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7,2 миллиарда рублей, говорится в отчете кредитной организации. "Чистая прибыль МТС Банка по МСФО за 6 месяцев 2026 года выросла в 2,1 раза до 7,2 миллиарда рублей", - говорится в релизе. Там также отмечается, что рентабельность капитала (ROE) выросла до 13,6%, чистая процентная маржа – до 8,3%, активная клиентская база − на 81%, а качество кредитного портфеля продолжило улучшаться четвертый квартал подряд. При этом чистые процентные доходы за вычетом резервов выросли в 2,2 раза — до 15 миллиардов рублей. Операционные доходы до резервов увеличились на 42,4% — до 38,9 миллиарда, уточняется в материалах. "Качество активов и накопленный капитал подтверждают запас прочности: доля неработающих розничных кредитов снизилась до 8,7% при покрытии резервами 111,5%, капитал вырос на 11,6% за год, до 126,2 миллиарда рублей. Соотношение расходов к доходам... в 36,9% – свидетельство сильной операционной дисциплины на фоне быстрого масштабирования", — прокомментировал председатель правления Эдуард Иссопов.

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финансы, банки, мтс