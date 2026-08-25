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Чистая прибыль "Нижнекамскнефтехима" по МСФО снизилась в 16 раз

Чистая прибыль "Нижнекамскнефтехима" по МСФО снизилась в 16 раз - 25.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Нижнекамскнефтехима" по МСФО снизилась в 16 раз

Чистая прибыль "Нижнекамскнефтехима" по МСФО по итогам первого полугодия 2026 года снизилась в 16 раз в годовом выражении - до 1,64 миллиарда рублей, следует из | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T18:06+0300

2026-08-25T18:06+0300

2026-08-25T18:06+0300

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Нижнекамскнефтехима" по МСФО по итогам первого полугодия 2026 года снизилась в 16 раз в годовом выражении - до 1,64 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. Чистая прибыль предприятия по итогам января-июня прошлого года составила 26,476 миллиарда рублей. Следовательно, показатель упал примерно в 16,1 раза. Согласно отчету, за шесть месяцев на производственной площадке в Нижнекамске в результате инцидентов произошло повреждение производственного технологического оборудования, а также ряда зданий и сооружений. "По состоянию на отчетную дату группа признала убытки от обесценения активов в размере 1 494 миллиона рублей в раскрываемой консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации. В дальнейшем сумма обесценения может быть уточнена", - добавляется там же. Выручка за отчетный период сократилась на 6,1% - до 128,41 миллиарда рублей. Операционная прибыль составила 3,932 миллиарда рублей, что в пять раз ниже, чем за шесть месяцев прошлого года. Прибыль до налогообложения упала в 15,4 раза - до 2,315 миллиарда рублей. Показатель EBITDA снизился на 5,6% - до 29,833 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA составила 23,2% и осталась примерно на уровне аналогичного периода годом ранее - 23,1%. Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня текущего года уменьшились до 141,219 миллиарда рублей со 149,143 миллиарда на конец 2025 года. Краткосрочные обязательства выросли до 226,389 миллиарда с 207,622 миллиарда рублей. "Нижнекамскнефтехим" - одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы, занимает лидирующие позиции по производству синтетического каучука и пластика в РФ. Входит в объединенную компанию "Сибур". Основные производственные мощности находятся в Нижнекамске. Компания основана в 1967 году.

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бизнес, финансы, европа, сибур