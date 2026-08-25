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Чистая прибыль "Казаньоргсинтеза" по МСФО за полгода сократилась в 2,6 раза - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль "Казаньоргсинтеза" по МСФО за полгода сократилась в 2,6 раза
Чистая прибыль "Казаньоргсинтеза" по МСФО за полгода сократилась в 2,6 раза - 25.08.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Казаньоргсинтеза" по МСФО за полгода сократилась в 2,6 раза
Чистая прибыль "Казаньоргсинтеза" (входит в "Сибур") по МСФО по итогам первого полугодия сократилась в 2,6 раза в годовом выражении, до 2,905 миллиарда рублей,... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T19:37+0300
2026-08-25T19:37+0300
финансы
бизнес
сибур
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Казаньоргсинтеза" (входит в "Сибур") по МСФО по итогам первого полугодия сократилась в 2,6 раза в годовом выражении, до 2,905 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка снизилась на 3,8%, до 54,405 миллиарда рублей. Показатель EBITDA достиг 14,889 миллиарда рублей, что на 6,7% ниже, чем за аналогичный период годом ранее. Рентабельность по EBITDA составила 27,4% против 28,2% в прошлом году. Операционная прибыль за шесть месяцев упала примерно в 1,8 раза, до 5,402 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения в свою очередь сократилась в 2,5 раза, до 4,089 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня текущего года уменьшились до 51,378 миллиарда рублей с 52,563 миллиарда на конец 2025 года. Краткосрочные обязательства выросли до 31,036 миллиарда с 18,722 миллиарда рублей. "Казаньоргсинтез" - ключевое предприятие химической промышленности России. Производит более 170 наименований продукции: этилен, полиэтилен высокой и низкой плотности, полиэтиленовые трубы, фенол, ацетон, этиленгликоль, этаноламины и другие продукты органического синтеза.
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финансы, бизнес, сибур
Финансы, Бизнес, Сибур
19:37 25.08.2026
 
Чистая прибыль "Казаньоргсинтеза" по МСФО за полгода сократилась в 2,6 раза

Чистая прибыль "Казаньоргсинтеза" по МСФО за полгода сократилась в 2,6 раза

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Казаньоргсинтеза" (входит в "Сибур") по МСФО по итогам первого полугодия сократилась в 2,6 раза в годовом выражении, до 2,905 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка снизилась на 3,8%, до 54,405 миллиарда рублей. Показатель EBITDA достиг 14,889 миллиарда рублей, что на 6,7% ниже, чем за аналогичный период годом ранее. Рентабельность по EBITDA составила 27,4% против 28,2% в прошлом году.
Операционная прибыль за шесть месяцев упала примерно в 1,8 раза, до 5,402 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения в свою очередь сократилась в 2,5 раза, до 4,089 миллиарда рублей.
Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня текущего года уменьшились до 51,378 миллиарда рублей с 52,563 миллиарда на конец 2025 года. Краткосрочные обязательства выросли до 31,036 миллиарда с 18,722 миллиарда рублей.
"Казаньоргсинтез" - ключевое предприятие химической промышленности России. Производит более 170 наименований продукции: этилен, полиэтилен высокой и низкой плотности, полиэтиленовые трубы, фенол, ацетон, этиленгликоль, этаноламины и другие продукты органического синтеза.
 
ФинансыБизнесСибур
 
 
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