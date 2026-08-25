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Чистый приток средств на брокерские счета превысил 1 триллион рублей

Чистый приток средств на брокерские счета превысил 1 триллион рублей - 25.08.2026, ПРАЙМ

Чистый приток средств на брокерские счета превысил 1 триллион рублей

Чистый приток средств на брокерские счета во втором квартале 2026 года вырос на 19% по отношению к предыдущему кварталу и превысил 1 триллион рублей, что стало... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T12:58+0300

2026-08-25T12:58+0300

2026-08-25T12:58+0300

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мосбиржа

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Чистый приток средств на брокерские счета во втором квартале 2026 года вырос на 19% по отношению к предыдущему кварталу и превысил 1 триллион рублей, что стало рекордом за всю историю наблюдений с 2021 года, сообщил Банк России на основе обзора ключевых показателей брокеров за второй квартал 2026 года. "В апреле-июне чистый приток средств на брокерские счета превысил 1 триллион рублей, что на 19% больше, чем кварталом ранее. Это рекордное значение с начала наблюдений в 2021 году. Почти две трети от объема денежных средств внесли квалифицированные инвесторы", - говорится в сообщении. В условиях постепенного снижения ставок по депозитам розничные инвесторы переключились на длинные ОФЗ и среднесрочные облигации компаний с высоким рейтингом, они покупали бумаги, чтобы зафиксировать купонную доходность, отмечается там же. Там добавили, что после того, как ожидаемая рынком траектория ключевой ставки выросла, инвесторы заметно нарастили в портфелях долю корпоративных флоатеров и паев облигационных фондов, ориентированных на бумаги с плавающей ставкой. "Несмотря на снижение Индекса Мосбиржи, клиенты брокеров активно приобретали акции российских эмитентов. Но эти покупки не смогли компенсировать отрицательную переоценку бумаг. В результате доля акций в структуре активов инвесторов снизилась до 20%", - отмечает регулятор. При этом общий объем активов на брокерских счетах инвесторов по итогам квартала достиг 13,6 триллиона рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, банк россии, мосбиржа