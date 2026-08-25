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Продажи новостроек в США в июле сократились на 10,5%

Продажи новостроек в США в июле сократились на 10,5% - 25.08.2026, ПРАЙМ

Продажи новостроек в США в июле сократились на 10,5%

Продажи новых домов в США в июле сократились на 10,5% по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего месяца в 678 тысяч - до 607 тысяч, свидетельствуют... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T17:21+0300

2026-08-25T17:21+0300

2026-08-25T17:21+0300

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в июле сократились на 10,5% по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего месяца в 678 тысяч - до 607 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали показатель на уровне 620 тысяч новостроек после первоначального показателя июня в 628 тысяч.

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