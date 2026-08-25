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Продажи подержанных электромобилей в России в июле выросли в 2,9 раза - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Продажи подержанных электромобилей в России в июле выросли в 2,9 раза
Продажи подержанных электромобилей в России в июле выросли в 2,9 раза - 25.08.2026, ПРАЙМ
Продажи подержанных электромобилей в России в июле выросли в 2,9 раза
Продажи подержанных электромобилей в России в июле 2026 года составили 3 646 единиц, что в 2,9 раза больше, чем год назад, и является абсолютным рекордом за все | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T18:09+0300
2026-08-25T18:09+0300
бизнес
россия
nissan
tesla
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Продажи подержанных электромобилей в России в июле 2026 года составили 3 646 единиц, что в 2,9 раза больше, чем год назад, и является абсолютным рекордом за все время сбора статистики, сообщило агентство "Автостат". "В июле 2026 года россияне приобрели 3 646 подержанных электрокаров. Это в 2,9 раза больше, чем в том же месяце прошлого года. Эксперты агентства отмечают, что вторичный рынок автомобилей на электротяге впервые перешагнул рубеж в 3 тысячи экземпляров. И это абсолютный рекорд за все время наблюдения за рынком", - говорится в сообщении. Отмечается, что 35% проданных подержанных электромобилей приходится на японский бренд Nissan (1 281 штука). Следом идут китайский Zeekr (430 штук) и американская Tesla (337 штук). Три эти марки в июле заняли 56% рынка. Самой популярной моделью в середине лета стал Nissan Leaf (1 230 штук), на долю которого пришлось 33,7% продаж в сегменте электромобилей с пробегом. При этом результаты всех остальных моделей на рынке оказались ниже 300 штук. "Если рассматривать итоги 7 месяцев нынешнего года, то за этот период жители нашей страны купили 11 374 электромобиля с пробегом, что на 67% больше, чем в январе–июле 2025-го", - добавили в "Автостате".
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бизнес, россия, nissan, tesla
Бизнес, РОССИЯ, Nissan, Tesla
18:09 25.08.2026
 
Продажи подержанных электромобилей в России в июле выросли в 2,9 раза

"Автостат": продажи подержанных электромобилей в России в июле выросли в 2,9 раза

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Продажи подержанных электромобилей в России в июле 2026 года составили 3 646 единиц, что в 2,9 раза больше, чем год назад, и является абсолютным рекордом за все время сбора статистики, сообщило агентство "Автостат".
"В июле 2026 года россияне приобрели 3 646 подержанных электрокаров. Это в 2,9 раза больше, чем в том же месяце прошлого года. Эксперты агентства отмечают, что вторичный рынок автомобилей на электротяге впервые перешагнул рубеж в 3 тысячи экземпляров. И это абсолютный рекорд за все время наблюдения за рынком", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 35% проданных подержанных электромобилей приходится на японский бренд Nissan (1 281 штука). Следом идут китайский Zeekr (430 штук) и американская Tesla (337 штук). Три эти марки в июле заняли 56% рынка.
Самой популярной моделью в середине лета стал Nissan Leaf (1 230 штук), на долю которого пришлось 33,7% продаж в сегменте электромобилей с пробегом. При этом результаты всех остальных моделей на рынке оказались ниже 300 штук.
"Если рассматривать итоги 7 месяцев нынешнего года, то за этот период жители нашей страны купили 11 374 электромобиля с пробегом, что на 67% больше, чем в январе–июле 2025-го", - добавили в "Автостате".
 
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