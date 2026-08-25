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Названы самые популярные продукты у жителей крупнейших городов России

Названы самые популярные продукты у жителей крупнейших городов России - 25.08.2026, ПРАЙМ

Названы самые популярные продукты у жителей крупнейших городов России

Самыми популярными продуктами у жителей крупнейших городов России в 2026 году стали бананы, сахар-песок и репчатый лук, выяснили для РИА Новости аналитики... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T09:31+0300

2026-08-25T09:31+0300

2026-08-25T09:31+0300

бизнес

общество

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самара

новосибирск

ашан

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Самыми популярными продуктами у жителей крупнейших городов России в 2026 году стали бананы, сахар-песок и репчатый лук, выяснили для РИА Новости аналитики торговой сети "Ашан". "Несмотря на разницу в географии и привычках, в потребительской корзине жителей топ-10 городов-миллионников прослеживается общее ядро товаров. На лидирующих позициях всех локаций стабильно встречаются бананы, сахар‑песок и лук репчатый. Картофель также входит в число обязательных покупок почти в каждом городе", - сказано в исследовании. При этом фруктово‑овощные предпочтения имеют и региональную окраску. По данным "Ашана", в Москве и Санкт‑Петербурге покупатели чаще кладут в корзину цитрусовые. В Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске лидируют огурцы и томаты. Красный перец стабильно востребован в Москве, Самаре, Новосибирске и Петербурге. В список локальных предпочтений аналитики занесли чесночную пампушку, которая входит в топ покупок сразу в семи городах - Ростове‑на‑Дону, Краснодаре, Воронеже, Самаре, Омске, Новосибирске и Волгограде. В Екатеринбурге и Москве покупатели чаще выбирают нейтральные варианты - например нарезной батон "Арбатский". "В Краснодаре и Воронеже заметен "французский" акцент: в топе - французский хлеб и парижский багет. В Омске очень популярны круассаны, а в Самаре хитом стали пончики", - добавил ритейлер. Города также демонстрируют уникальные тренды. Только в Ростове‑на‑Дону в топ попали варено‑мороженые креветки, в Воронеже - кофе "3 в 1", в Санкт‑Петербурге - чебуреки с мясом, а в Омске и Новосибирске - минеральная вода. Больше всего за один поход в магазин тратят в Ростове-на-Дону, где средний чек составил 1291,5 рубля, Екатеринбурге (1276,8 рубля) и Москве (1205,8 рубля). В пятерку также входят Краснодар, где в среднем жители тратят в супермаркете 1163,6 рубля, и Воронеж с 1129,8 рубля.

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бизнес, общество , москва, самара, новосибирск, ашан