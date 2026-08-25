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В Британии затягивается подводка дорог к строящейся 10 лет АЭС, пишет FT

В Британии затягивается подводка дорог к строящейся 10 лет АЭС, пишет FT - 25.08.2026, ПРАЙМ

В Британии затягивается подводка дорог к строящейся 10 лет АЭС, пишет FT

Буксующий уже более 10 лет проект строительства новой британской АЭС Sizewell C снова задерживается, в этот раз из-за проволочек со строительством дорог к... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T19:19+0300

2026-08-25T19:19+0300

2026-08-25T19:28+0300

великобритания

financial times

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ЛОНДОН, 25 авг - ПРАЙМ. Буксующий уже более 10 лет проект строительства новой британской АЭС Sizewell C снова задерживается, в этот раз из-за проволочек со строительством дорог к станции, сообщает газета Financial Times. "Строительство двух ключевых подъездных дорог к британской атомной электростанции Sizewell C было отложено после того, как компанию Galliford Try отстранили от роли генерального подрядчика из-за разногласий по поводу стоимости работ", - пишет издание. Galliford Try получила контракт на 200 миллионов фунтов стерлингов (270 миллионов долларов) на строительство дорог в прошлом году, однако впоследствии отказалась от проекта. Дороги необходимы для обеспечения движения строительной техники. Теперь дороги достраивают две другие строительные фирмы, Kier и Breheny. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил газете, что из-за изменений в проекте стоимость работ сильно возросла. В итоге строительство дорог задержится на период от шести месяцев до года. В последние десятилетия атомная энергетика в Великобритании находилась в упадке. Страна стремится сократить энергетическую зависимость от других государств на фоне усугубившегося энергетического кризиса. С этой целью власти планируют обеспечить рост выработки ядерной энергии в стране до 24 ГВт к 2050 году, для чего Великобритании необходимо в четыре раза увеличить свои ядерные мощности. Кроме затянувшегося проекта АЭС Sizewell C, вот уже 10 лет буксует строительство британской АЭС Hinkley Point C.

великобритания

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великобритания, financial times