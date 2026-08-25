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Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с атакой БПЛА
Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с атакой БПЛА - 25.08.2026, ПРАЙМ
Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с атакой БПЛА
Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА на Северский район Кубани, сообщила пресс-служба ведомства. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T08:24+0300
2026-08-25T08:24+0300
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КРАСНОДАР, 25 авг - ПРАЙМ. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА на Северский район Кубани, сообщила пресс-служба ведомства.
Утром во вторник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что ВСУ ночью атаковали гражданские объекты в Краснодарском крае, обломки БПЛА упали на железнодорожной станции Афипская, погибли два человека, еще двое пострадали.
"Краснодарским транспортным прокурором координируются действия сотрудников правоохранительных органов и иных ведомств, контролируется соблюдение прав пассажиров", - говорится в сообщении прокуратуры.
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Бизнес, РОССИЯ, Общество , Краснодарский край, КУБАНЬ, ВСУ
Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с атакой БПЛА
Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА
КРАСНОДАР, 25 авг - ПРАЙМ. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА на Северский район Кубани, сообщила пресс-служба ведомства.
Утром во вторник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что ВСУ ночью атаковали гражданские объекты в Краснодарском крае, обломки БПЛА упали на железнодорожной станции Афипская, погибли два человека, еще двое пострадали.
"Краснодарским транспортным прокурором координируются действия сотрудников правоохранительных органов и иных ведомств, контролируется соблюдение прав пассажиров", - говорится в сообщении прокуратуры.