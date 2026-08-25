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"Просвещение" снизило цены на 94 наименования учебников

"Просвещение" снизило цены на 94 наименования учебников - 25.08.2026, ПРАЙМ

"Просвещение" снизило цены на 94 наименования учебников

Издательство "Просвещение" по соответствующему предписанию снизило цены на 94 наименования учебников по русскому языку, истории и биологии, сообщила Федеральная | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T10:47+0300

2026-08-25T10:47+0300

2026-08-25T10:47+0300

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Издательство "Просвещение" по соответствующему предписанию снизило цены на 94 наименования учебников по русскому языку, истории и биологии, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. "АО "Издательство "Просвещение" сообщило, что, согласно предписанию ведомства, снизило цены на 94 наименования учебников по русскому языку, истории и биологии. В отдельных случаях цены снизились до 78%", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что ФАС ранее предписала издательству установить на отдельные учебники "экономически обоснованные отпускные цены" - которые не должны превышать сумму расходов и прибыли, необходимые для производства и реализации этих учебников. "Снижение стоимости позволит существенно сэкономить средства региональных бюджетов, которые расходуются на закупку указанных учебников, и обеспечить ценовую доступность учебной литературы для школьников", - считает ФАС.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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