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"Просвещение" снизило цены на 94 наименования учебников - 25.08.2026, ПРАЙМ
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"Просвещение" снизило цены на 94 наименования учебников
"Просвещение" снизило цены на 94 наименования учебников - 25.08.2026, ПРАЙМ
"Просвещение" снизило цены на 94 наименования учебников
Издательство "Просвещение" по соответствующему предписанию снизило цены на 94 наименования учебников по русскому языку, истории и биологии, сообщила Федеральная | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T10:47+0300
2026-08-25T10:47+0300
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Издательство "Просвещение" по соответствующему предписанию снизило цены на 94 наименования учебников по русскому языку, истории и биологии, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. "АО "Издательство "Просвещение" сообщило, что, согласно предписанию ведомства, снизило цены на 94 наименования учебников по русскому языку, истории и биологии. В отдельных случаях цены снизились до 78%", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что ФАС ранее предписала издательству установить на отдельные учебники "экономически обоснованные отпускные цены" - которые не должны превышать сумму расходов и прибыли, необходимые для производства и реализации этих учебников. "Снижение стоимости позволит существенно сэкономить средства региональных бюджетов, которые расходуются на закупку указанных учебников, и обеспечить ценовую доступность учебной литературы для школьников", - считает ФАС.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
10:47 25.08.2026
 
"Просвещение" снизило цены на 94 наименования учебников

ФАС: издательство "Просвещение" снизило цены на 94 наименования учебников

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Издательство "Просвещение" по соответствующему предписанию снизило цены на 94 наименования учебников по русскому языку, истории и биологии, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.
"АО "Издательство "Просвещение" сообщило, что, согласно предписанию ведомства, снизило цены на 94 наименования учебников по русскому языку, истории и биологии. В отдельных случаях цены снизились до 78%", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что ФАС ранее предписала издательству установить на отдельные учебники "экономически обоснованные отпускные цены" - которые не должны превышать сумму расходов и прибыли, необходимые для производства и реализации этих учебников.
"Снижение стоимости позволит существенно сэкономить средства региональных бюджетов, которые расходуются на закупку указанных учебников, и обеспечить ценовую доступность учебной литературы для школьников", - считает ФАС.
 
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