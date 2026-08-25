Биткоин: от агрессивного разворота к прорывам

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Заметный рост цены биткоина обусловлен сочетанием макроэкономических, политических и технических факторов. Ключевую роль сыграла переоценка роли цифрового золота на фоне рекордного роста государственного долга США, который увеличился на триллион всего за пять месяцев и превысил отметку в 40 триллионов. Дополнительную поддержку оказал совет Рэя Далио направлять до 15% капитала в защитные активы, такие как золото и биткоин. Важнейшим катализатором стали действия Министерства финансов США, удвоившего программу обратного выкупа облигаций до 4 миллиардов долларов, что создало искусственную ликвидность и обрушило индекс доллара ниже отметки 98,8.Политический аспект также внес существенный вклад: заявления Дональда Трампа о планах покупки значительных объемов BTC в государственные резервы и готовность CFTC самостоятельно регулировать крипторынок создали необходимую институциональным инвесторам атмосферу определенности. Технически рынок подстегнул масштабный шорт-сквиз, вызванный массовыми ликвидациями коротких позиций на сумму более 2,5 миллиарда долларов только за пятницу, а стабильный приток средств в спотовые ETF подтвердил интерес крупного капитала.До конца лета прогнозируем продолжение "бычьего" тренда, хотя динамика будет сильно зависеть от макростатистики. Техническая картина указывает на формирование первой волны нового восходящего движения. Если покупателям удастся пробить и закрепить цену выше уровня 82 850 долларов, сформируется W-образная модель разворота на недельном графике, что откроет дорогу к целям в 85 000 долларов и далее 94 700 долларов.Взрывной рост широкого крипторынка, индекс которого вырос в начале текущей недели на 23%, произошел из-за накопленного эффекта после длительной фазы консолидации. Рынок находился в ожидании триггеров после падения от исторического максимума в 126 199 долларов. Переломным моментом стала среда, когда совпали решение Минфина по облигациям и политические заявления о резервах BTC. Это спровоцировало первый за долгое время масштабный шорт-сквиз, высвободив энергию, которая ранее сдерживалась геополитической напряженностью вокруг Ормузского пролива и высокими доходностями облигаций. Массовое закрытие коротких позиций создало эффект снежного кома, который и привел к агрессивному развороту.Восстановление рынка, скорее всего, продолжится, так как текущая коррекция в выходные дни выглядит скорее как здоровая разрядка перегретого рынка, чем как разворот. Длительность этого движения будет зависеть от способности покупателей закрепиться выше ключевых сопротивлений, в частности уровня 82 850 долларов. Главным условием является удержание цены выше поддержки в 67 300 долларов.Факторами, способствующими дальнейшему росту, должны стать мягкая риторика ФРС на предстоящем симпозиуме, подтверждение замедления экономики США через данные по ВВП и PCE, а также дальнейшие притоки в спотовые ETF и реализация планов по покупке биткоина в госрезервы.Регуляторная ясность со стороны CFTC также играет на руку рынку. Однако существуют и риски, которые могут затормозить рост или привести к развороту. К ним относятся возможная жесткая позиция ФРС, неожиданные данные по инфляции, восстановление силы доллара выше уровня 98,8, а также геополитическая эскалация или сохранение высоких доходностей 30-летних облигаций США. На данный момент разворот тренда маловероятен, поскольку продавцы ослаблены массовыми ликвидациями, и вся инициатива находится на стороне покупателей, если только не произойдет серьезного макроэкономического шока.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Заметный рост цены биткоина обусловлен сочетанием макроэкономических, политических и технических факторов. Ключевую роль сыграла переоценка роли цифрового золота на фоне рекордного роста государственного долга США, который увеличился на триллион всего за пять месяцев и превысил отметку в 40 триллионов. Дополнительную поддержку оказал совет Рэя Далио направлять до 15% капитала в защитные активы, такие как золото и биткоин. Важнейшим катализатором стали действия Министерства финансов США, удвоившего программу обратного выкупа облигаций до 4 миллиардов долларов, что создало искусственную ликвидность и обрушило индекс доллара ниже отметки 98,8.
Политический аспект также внес существенный вклад: заявления Дональда Трампа о планах покупки значительных объемов BTC в государственные резервы и готовность CFTC самостоятельно регулировать крипторынок создали необходимую институциональным инвесторам атмосферу определенности. Технически рынок подстегнул масштабный шорт-сквиз, вызванный массовыми ликвидациями коротких позиций на сумму более 2,5 миллиарда долларов только за пятницу, а стабильный приток средств в спотовые ETF подтвердил интерес крупного капитала.
До конца лета прогнозируем продолжение "бычьего" тренда, хотя динамика будет сильно зависеть от макростатистики. Техническая картина указывает на формирование первой волны нового восходящего движения. Если покупателям удастся пробить и закрепить цену выше уровня 82 850 долларов, сформируется W-образная модель разворота на недельном графике, что откроет дорогу к целям в 85 000 долларов и далее 94 700 долларов.
Взрывной рост широкого крипторынка, индекс которого вырос в начале текущей недели на 23%, произошел из-за накопленного эффекта после длительной фазы консолидации. Рынок находился в ожидании триггеров после падения от исторического максимума в 126 199 долларов. Переломным моментом стала среда, когда совпали решение Минфина по облигациям и политические заявления о резервах BTC. Это спровоцировало первый за долгое время масштабный шорт-сквиз, высвободив энергию, которая ранее сдерживалась геополитической напряженностью вокруг Ормузского пролива и высокими доходностями облигаций. Массовое закрытие коротких позиций создало эффект снежного кома, который и привел к агрессивному развороту.
Восстановление рынка, скорее всего, продолжится, так как текущая коррекция в выходные дни выглядит скорее как здоровая разрядка перегретого рынка, чем как разворот. Длительность этого движения будет зависеть от способности покупателей закрепиться выше ключевых сопротивлений, в частности уровня 82 850 долларов. Главным условием является удержание цены выше поддержки в 67 300 долларов.
Факторами, способствующими дальнейшему росту, должны стать мягкая риторика ФРС на предстоящем симпозиуме, подтверждение замедления экономики США через данные по ВВП и PCE, а также дальнейшие притоки в спотовые ETF и реализация планов по покупке биткоина в госрезервы.
Регуляторная ясность со стороны CFTC также играет на руку рынку. Однако существуют и риски, которые могут затормозить рост или привести к развороту. К ним относятся возможная жесткая позиция ФРС, неожиданные данные по инфляции, восстановление силы доллара выше уровня 98,8, а также геополитическая эскалация или сохранение высоких доходностей 30-летних облигаций США. На данный момент разворот тренда маловероятен, поскольку продавцы ослаблены массовыми ликвидациями, и вся инициатива находится на стороне покупателей, если только не произойдет серьезного макроэкономического шока.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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