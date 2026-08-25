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Путин обсудил с главой Ставрополья сельхозземли и инвестиции

Путин обсудил с главой Ставрополья сельхозземли и инвестиции - 25.08.2026, ПРАЙМ

Путин обсудил с главой Ставрополья сельхозземли и инвестиции

Президент России Владимир Путин поинтересовался у главы Ставропольского края о состоянии сельскохозяйственных земель, а также обсудил развитие инвестиций. | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T13:40+0300

2026-08-25T13:40+0300

2026-08-25T14:04+0300

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поинтересовался у главы Ставропольского края о состоянии сельскохозяйственных земель, а также обсудил развитие инвестиций."Что с сельхозземлями? В каком они состоянии, их количество, объем?" - поинтересовался президент во время беседы.Владимиров доложил, что регион вместе с министерством сельского хозяйства РФ разрабатывает программу по борьбе с опустыниванием земель. "Нельзя сказать, что она критичная, что сотни тысяч гектаров, но опустынивание идет. Грубо говоря, до 8 тысяч в год, но это восточная территория, там, где всегда эта проблема была", - рассказал Владимиров.Также Путин спросил о развитии инвестиционных проектов в регионе."Ваши оценки по поводу инвестпроектов. Я знаю, что у вас в целом инвестиционный проект развивается", - обратил внимание президент.По словам Владимирова, Ставропольский край ежегодно растет в объемах инвестиций.Ранее губернатор сообщал, что в России по итогам заседания комиссии Госсовета РФ по сельскому хозяйству разработан план по возвращению в сельхозоборот более 10 миллионов гектаров неиспользуемой пашни.

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