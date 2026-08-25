https://1prime.ru/20260825/putin-872653667.html
Путин обсудил с главой Ставрополья сельхозземли и инвестиции
Путин обсудил с главой Ставрополья сельхозземли и инвестиции - 25.08.2026, ПРАЙМ
Путин обсудил с главой Ставрополья сельхозземли и инвестиции
Президент России Владимир Путин поинтересовался у главы Ставропольского края о состоянии сельскохозяйственных земель, а также обсудил развитие инвестиций. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T13:40+0300
2026-08-25T13:40+0300
2026-08-25T14:04+0300
россия
владимир путин
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872653667.jpg?1787655848
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поинтересовался у главы Ставропольского края о состоянии сельскохозяйственных земель, а также обсудил развитие инвестиций."Что с сельхозземлями? В каком они состоянии, их количество, объем?" - поинтересовался президент во время беседы.Владимиров доложил, что регион вместе с министерством сельского хозяйства РФ разрабатывает программу по борьбе с опустыниванием земель. "Нельзя сказать, что она критичная, что сотни тысяч гектаров, но опустынивание идет. Грубо говоря, до 8 тысяч в год, но это восточная территория, там, где всегда эта проблема была", - рассказал Владимиров.Также Путин спросил о развитии инвестиционных проектов в регионе."Ваши оценки по поводу инвестпроектов. Я знаю, что у вас в целом инвестиционный проект развивается", - обратил внимание президент.По словам Владимирова, Ставропольский край ежегодно растет в объемах инвестиций.Ранее губернатор сообщал, что в России по итогам заседания комиссии Госсовета РФ по сельскому хозяйству разработан план по возвращению в сельхозоборот более 10 миллионов гектаров неиспользуемой пашни.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, госсовет
РОССИЯ, Владимир Путин, Госсовет
Путин обсудил с главой Ставрополья сельхозземли и инвестиции
Владимир Путин обсудил с главой Ставропольского края сельхозземли и развитие инвестиций
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поинтересовался у главы Ставропольского края о состоянии сельскохозяйственных земель, а также обсудил развитие инвестиций.
"Что с сельхозземлями? В каком они состоянии, их количество, объем?" - поинтересовался президент во время беседы.
Владимиров доложил, что регион вместе с министерством сельского хозяйства РФ разрабатывает программу по борьбе с опустыниванием земель. "Нельзя сказать, что она критичная, что сотни тысяч гектаров, но опустынивание идет. Грубо говоря, до 8 тысяч в год, но это восточная территория, там, где всегда эта проблема была", - рассказал Владимиров.
Также Путин
спросил о развитии инвестиционных проектов в регионе.
"Ваши оценки по поводу инвестпроектов. Я знаю, что у вас в целом инвестиционный проект развивается", - обратил внимание президент.
По словам Владимирова, Ставропольский край ежегодно растет в объемах инвестиций.
Ранее губернатор сообщал, что в России по итогам заседания комиссии Госсовета
РФ по сельскому хозяйству разработан план по возвращению в сельхозоборот более 10 миллионов гектаров неиспользуемой пашни.