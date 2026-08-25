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"Банкам брошен вызов". Платить в магазинах с 1 сентября придется по-новому

"Банкам брошен вызов". Платить в магазинах с 1 сентября придется по-новому - 25.08.2026, ПРАЙМ

"Банкам брошен вызов". Платить в магазинах с 1 сентября придется по-новому

С 1 сентября 2026 года в России стартует поэтапный переход на единый универсальный платежный код (УПК), который должен заменить множество разрозненных... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T07:07+0300

2026-08-25T07:07+0300

2026-08-25T07:07+0300

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ, Сергей Тягай. С 1 сентября 2026 года в России стартует поэтапный переход на единый универсальный платежный код (УПК), который должен заменить множество разрозненных банковских QR-кодов на кассах торговых точек. Универсальный код не заменит привычную карту, но станет дополнительным способом оплаты там, где он удобен. При этом нововведение кардинально изменит банковские правила игры на рынке эквайринга.📋 В чем суть реформыРаньше система оплаты через QR-код выглядела так: у каждого платежного сервиса были свои стандарты и собственный набор обязательных реквизитов, которые "зашивались" в изображение. Если магазин хотел получать деньги от клиентов разных банков, ему приходилось вешать на кассу сразу несколько кодов — отдельный для каждого приложения.Из-за этого покупателям было трудно разобраться, какой код считать их банковским приложением, а продавцам постоянно приходилось пояснять, чем отличаются представленные варианты. Такая схема делала оплату по QR-коду запутанной и не слишком удобной для всех.Но несмотря на это, объем альтернативных безналичных платежей неуклонно растет. По данным Банка России, в первом квартале 2026 года на них пришлось 14,9% транзакций против 14,1% по итогам того же периода 2025-го. За январь—март россияне расплатились с помощью QR-кодов и биометрии около 1 миллиарда раз — это в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Крупные банки также зафиксировали рост операций через pay-сервисы, СБП и другие инструменты оплаты без пластиковой карты.С появлением УПК процесс перехода на цифровые платежи еще более ускорится. Это технологическое решение Национальной системы платежных карт (НСПК) объединяет различные способы оплаты в одном считываемом изображении. При сканировании такого кода покупатель попадает на "платежную витрину", где может выбрать удобный способ оплаты: СБП, собственный pay-сервис банка, цифровой рубль (с 1 сентября) или сервисы рассрочки.Ключевое изменение — точка приема платежей становится унифицированной. Продавец больше не обязан размещать на кассе QR-коды от нескольких банков, чтобы не потерять клиентов. Достаточно одного кода от НСПК, а выбор способа оплаты остается за покупателем.Переход будет происходить поэтапно:🏦 Конкуренция переходит на новый уровеньМнения экспертов, опрошенных агентством "Прайм", сходятся в одном: универсальный QR-код не отменяет конкуренцию между банками, а переводит ее в иную плоскость.Как подчеркивает начальник Управления эквайринга и платежных сервисов Банка Уралсиб Олег Скиба, "УПК не делает все платежи одинаковыми в плане тарифов или условий — за единой "оболочкой" сохранятся разные правила, договоры и бизнес-логика каждого конкретного платежного метода"."Поэтому тарифная политика по эквайрингу остается в прежнем русле и каждый банк будет самостоятельно формировать свой подход. В СБП или цифровом рубле, которые будут жить на УПК, тарифы утверждает ЦБ, они будут единые для всех участников", - поясняет он.Игорь Додонов, аналитик ФГ "Финам", видит в нововведении движение к более честной конкуренции: "Появление универсального QR-кода не устранит конкуренцию между банками за эквайринг, а сделает ее более честной и направленной на клиента"."В частности, предприниматели больше не будут привязаны к одному банку. Они могут мониторить предложения, сравнивать тарифы и выбирать банк с самыми выгодными условиями эквайринга", - говорит он.По мнению аналитика, банкам теперь придется делать ставку на клиентский опыт — удобство приложений, скорость транзакций и дополнительные инструменты для бизнеса.В пресс-службе "Совкомбанка" также отметили, что не ожидают снижения конкуренции в секторе эквайринга: "Единый QR-код не отменяет борьбу за торговые точки и возможность прямых интеграций банков при оплате через pay-сервисы".Так что универсальный QR-код не уберет конкуренцию, но переведет ее на новый уровень, и банкам придется учитывать предпочтения клиентов, а не только предлагать технические удобства. Для конечного потребителя (покупателя) это будет означать более широкий выбор вариантов платежа и, возможно, более выгодные условия.💰 Эквайринг не умирает, а трансформируетсяКлассическая модель эквайринга, где банк получал комиссию практически со всех платежей в привязанной к нему торговой точке, действительно уходит в прошлое. Однако, по мнению экспертов, это не крах бизнеса, а его эволюция.Как рассказал Юрий Окишев, генеральный директор Auditorium CG, банки будут зарабатывать по-новому. Во-первых, начнется конкуренция за торговые точки через снижение тарифов и повышение лояльности. Это прямой путь к снижению издержек бизнеса.Во-вторых, обострится борьба за покупателя через качество сервиса: банки будут предлагать более выгодные программы лояльности, чтобы покупатель выбрал именно их приложение для оплаты. В-третьих, банки станут активнее развивать и продвигать свои платежные приложения и сервисы. Чем удобнее и выгоднее приложение для пользователя, тем выше вероятность, что покупатель выберет именно этот банк для оплаты."Наконец, банки могут компенсировать снижение доходов от эквайринга, предлагая торговым точкам комплексные пакеты услуг: кредитование, бухгалтерское сопровождение, аналитику, маркетинговые инструменты. Эквайринг становится не основным продуктом, а "входным билетом" для продажи других сервисов", - предполагает Окишев.✅ Кэшбэк и привычные бонусы: без измененийВажное уточнение для потребителей: при оплате через единый QR-код покупатель не потеряет кэшбэк, бонусные баллы и другие привилегии, предусмотренные его банком. Система специально разработана для поддержки программ лояльности банков. При сканировании кода пользователь увидит информацию о доступных бонусах и размере кэшбэка до того, как выберет способ оплаты.🎯 Что изменится для всехПрежде всего, для покупателей исчезнет путаница с несколькими QR-кодами на кассе. Также появится больше выбора — покупатель сам решит, через какой банк платить. Банки же будут острее конкурировать за пользователя, предлагая лучшие условия.Изменения для бизнеса тоже очевидны. Это и снижение издержек за счет конкуренции банков за тарифы, и отвязка от одного банка-эквайера, и упрощение приема платежей.Так или иначе, Россия движется в общемировом тренде — единые стандарты QR-платежей уже работают в Бразилии, Индии, Сингапуре и других странах. Насколько эффективным окажется этот путь, будет понятно совсем скоро, но очевидно одно: классический эквайринг в прежнем виде уходит в прошлое, уступая место более гибкой и клиентоориентированной модели.

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финансы, банки, нспк, qr-код, расчеты