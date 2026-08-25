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Ректор Московского Политеха рассказал, кто нужен работодателям

Ректор Московского Политеха рассказал, кто нужен работодателям - 25.08.2026, ПРАЙМ

Ректор Московского Политеха рассказал, кто нужен работодателям

Работодателям сегодня нужны не просто отличники, а лидеры команд - те, кто способен вести за собой, брать ответственность за результат, заявил РИА Новости... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T15:05+0300

2026-08-25T15:05+0300

2026-08-25T17:31+0300

общество

промышленность

московский политех

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МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Работодателям сегодня нужны не просто отличники, а лидеры команд - те, кто способен вести за собой, брать ответственность за результат, заявил РИА Новости ректор Московского политехнического университета Владимир Миклушевский. "Новый учебный год стартует 1 сентября, и вопрос о том, какими качествами должен обладать сегодняшний выпускник вуза, чтобы быть востребованным у работодателей, снова в центре внимания. Работодателям сегодня действительно нужны не просто отличники, а лидеры команд. Те, кто способен вести за собой, брать ответственность за результат, организовывать других и при этом обладать необходимыми знаниями, понимать полный цикл создания продукта", - сказал он. По словам собеседника агентства, спрос на таких специалистов растет на фоне общего дефицита квалифицированных кадров в стране, который сегодня оценивается примерно в 1,5 миллиона человек. "Экономике нужны инженеры с конкретными профессиональными навыками, способные работать с цифровыми двойниками, ИИ-инструментами, роботизированными технологическими комплексами. Сегодня растет спрос на "гибридные" кадры, владеющие не только инженерными знаниями, но и цифровыми инструментами", - пояснил он. Поэтому, подчеркнул Миклушевский, STEAM-подход в образовании, который объединяет науку, технологии, инженерию, математику и гуманитарные знания, - сегодня необходимость. "Это учит студента смотреть на задачу шире: не только с точки зрения технического решения, но и с точки зрения дизайна, эстетики, пользовательского опыта", - уточнил собеседник агентства. Неудивительно, добавил ректор, что "мы системно развиваем soft skills: коммуникацию, работу в команде, умение договариваться, презентовать идеи и брать на себя ответственность за результат". "Это именно те навыки, которые отличают лидера от просто хорошего исполнителя", - заметил он. По его словам, такой подход уже приносит результат: проекты, которые студенты Московского Политеха ведут вместе с индустриальными партнерами, нередко доходят до внедрения на производстве, и тогда студент получает статус молодого специалиста еще до получения диплома.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , промышленность, московский политех