https://1prime.ru/20260825/rabota-872660980.html
Ректор Московского Политеха рассказал, кто нужен работодателям
Ректор Московского Политеха рассказал, кто нужен работодателям - 25.08.2026, ПРАЙМ
Ректор Московского Политеха рассказал, кто нужен работодателям
Работодателям сегодня нужны не просто отличники, а лидеры команд - те, кто способен вести за собой, брать ответственность за результат, заявил РИА Новости... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T15:05+0300
2026-08-25T15:05+0300
2026-08-25T17:31+0300
общество
промышленность
московский политех
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872660980.jpg?1787668300
МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Работодателям сегодня нужны не просто отличники, а лидеры команд - те, кто способен вести за собой, брать ответственность за результат, заявил РИА Новости ректор Московского политехнического университета Владимир Миклушевский. "Новый учебный год стартует 1 сентября, и вопрос о том, какими качествами должен обладать сегодняшний выпускник вуза, чтобы быть востребованным у работодателей, снова в центре внимания. Работодателям сегодня действительно нужны не просто отличники, а лидеры команд. Те, кто способен вести за собой, брать ответственность за результат, организовывать других и при этом обладать необходимыми знаниями, понимать полный цикл создания продукта", - сказал он. По словам собеседника агентства, спрос на таких специалистов растет на фоне общего дефицита квалифицированных кадров в стране, который сегодня оценивается примерно в 1,5 миллиона человек. "Экономике нужны инженеры с конкретными профессиональными навыками, способные работать с цифровыми двойниками, ИИ-инструментами, роботизированными технологическими комплексами. Сегодня растет спрос на "гибридные" кадры, владеющие не только инженерными знаниями, но и цифровыми инструментами", - пояснил он. Поэтому, подчеркнул Миклушевский, STEAM-подход в образовании, который объединяет науку, технологии, инженерию, математику и гуманитарные знания, - сегодня необходимость. "Это учит студента смотреть на задачу шире: не только с точки зрения технического решения, но и с точки зрения дизайна, эстетики, пользовательского опыта", - уточнил собеседник агентства. Неудивительно, добавил ректор, что "мы системно развиваем soft skills: коммуникацию, работу в команде, умение договариваться, презентовать идеи и брать на себя ответственность за результат". "Это именно те навыки, которые отличают лидера от просто хорошего исполнителя", - заметил он. По его словам, такой подход уже приносит результат: проекты, которые студенты Московского Политеха ведут вместе с индустриальными партнерами, нередко доходят до внедрения на производстве, и тогда студент получает статус молодого специалиста еще до получения диплома.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , промышленность, московский политех
Общество , Промышленность, Московский Политех
Ректор Московского Политеха рассказал, кто нужен работодателям
Миклушевский: работодателям нужны лидеры команд, способные вести за собой
МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Работодателям сегодня нужны не просто отличники, а лидеры команд - те, кто способен вести за собой, брать ответственность за результат, заявил РИА Новости ректор Московского политехнического университета Владимир Миклушевский.
"Новый учебный год стартует 1 сентября, и вопрос о том, какими качествами должен обладать сегодняшний выпускник вуза, чтобы быть востребованным у работодателей, снова в центре внимания. Работодателям сегодня действительно нужны не просто отличники, а лидеры команд. Те, кто способен вести за собой, брать ответственность за результат, организовывать других и при этом обладать необходимыми знаниями, понимать полный цикл создания продукта", - сказал он.
По словам собеседника агентства, спрос на таких специалистов растет на фоне общего дефицита квалифицированных кадров в стране, который сегодня оценивается примерно в 1,5 миллиона человек.
"Экономике нужны инженеры с конкретными профессиональными навыками, способные работать с цифровыми двойниками, ИИ-инструментами, роботизированными технологическими комплексами. Сегодня растет спрос на "гибридные" кадры, владеющие не только инженерными знаниями, но и цифровыми инструментами", - пояснил он.
Поэтому, подчеркнул Миклушевский, STEAM-подход в образовании, который объединяет науку, технологии, инженерию, математику и гуманитарные знания, - сегодня необходимость.
"Это учит студента смотреть на задачу шире: не только с точки зрения технического решения, но и с точки зрения дизайна, эстетики, пользовательского опыта", - уточнил собеседник агентства.
Неудивительно, добавил ректор, что "мы системно развиваем soft skills: коммуникацию, работу в команде, умение договариваться, презентовать идеи и брать на себя ответственность за результат". "Это именно те навыки, которые отличают лидера от просто хорошего исполнителя", - заметил он.
По его словам, такой подход уже приносит результат: проекты, которые студенты Московского Политеха
ведут вместе с индустриальными партнерами, нередко доходят до внедрения на производстве, и тогда студент получает статус молодого специалиста еще до получения диплома.