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WSJ: Anthropic готовит прогноз годовой выручки в 30 триллионов долларов - 25.08.2026, ПРАЙМ
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WSJ: Anthropic готовит прогноз годовой выручки в 30 триллионов долларов
WSJ: Anthropic готовит прогноз годовой выручки в 30 триллионов долларов - 25.08.2026, ПРАЙМ
WSJ: Anthropic готовит прогноз годовой выручки в 30 триллионов долларов
Разработчик ИИ Anthropic готовится представить инвесторам прогноз потенциальной годовой выручки в размере 30 триллионов долларов, что превышает аналогичный... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T19:52+0300
2026-08-25T19:56+0300
технологии
мировая экономика
сан-франциско
spacex
wsj
financial times
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Разработчик ИИ Anthropic готовится представить инвесторам прогноз потенциальной годовой выручки в размере 30 триллионов долларов, что превышает аналогичный прогноз компании SpaceX, сообщила газета Wall Street Journal (WSJ). Как указывает издание, технологические стартапы и другие компании, выходящие на биржу, часто оценивают свои "общие целевые рынки", чтобы показать инвесторам, что у них есть широкие возможности роста. Такие цифры отражают годовой доход, который компания теоретически могла бы получить, если продаст свой продукт всем потенциальным потребителям на рынке. "Создатель Claude, вероятно, сообщит инвесторам, что его потенциальные возможности по выручке превышают 30 триллионов долларов, что превосходит оценку SpaceX в 28,5 триллионов", - пишет WSJ. При этом газета отмечает, что подобные оценки всегда содержали большую долю догадок. Особенно неопределенными они становятся, когда речь заходит о прогнозах внедрения ИИ в различные отрасли экономики. В июне Anthropic заявила, что конфиденциально подала заявку на проведение IPO. Газета Financial Times сообщала, что компания в рамках листинга может быть оценена в 2 триллиона долларов или более - таким образом, ее IPO станет крупнейшим в истории. Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.
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технологии, мировая экономика, сан-франциско, spacex, wsj, financial times
Технологии, Мировая экономика, Сан-Франциско, SpaceX, WSJ, Financial Times
19:52 25.08.2026 (обновлено: 19:56 25.08.2026)
 
WSJ: Anthropic готовит прогноз годовой выручки в 30 триллионов долларов

WSJ: Anthropic готовит прогноз потенциальной годовой выручки в 30 триллионов долларов

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Разработчик ИИ Anthropic готовится представить инвесторам прогноз потенциальной годовой выручки в размере 30 триллионов долларов, что превышает аналогичный прогноз компании SpaceX, сообщила газета Wall Street Journal (WSJ).
Как указывает издание, технологические стартапы и другие компании, выходящие на биржу, часто оценивают свои "общие целевые рынки", чтобы показать инвесторам, что у них есть широкие возможности роста. Такие цифры отражают годовой доход, который компания теоретически могла бы получить, если продаст свой продукт всем потенциальным потребителям на рынке.
"Создатель Claude, вероятно, сообщит инвесторам, что его потенциальные возможности по выручке превышают 30 триллионов долларов, что превосходит оценку SpaceX в 28,5 триллионов", - пишет WSJ.
При этом газета отмечает, что подобные оценки всегда содержали большую долю догадок. Особенно неопределенными они становятся, когда речь заходит о прогнозах внедрения ИИ в различные отрасли экономики.
В июне Anthropic заявила, что конфиденциально подала заявку на проведение IPO. Газета Financial Times сообщала, что компания в рамках листинга может быть оценена в 2 триллиона долларов или более - таким образом, ее IPO станет крупнейшим в истории.
Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.
 
ТехнологииМировая экономикаСан-ФранцискоSpaceXWSJFinancial Times
 
 
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