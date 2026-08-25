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Rheinmetall получил первый заказ на строительство военного лагеря в Литве - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Rheinmetall получил первый заказ на строительство военного лагеря в Литве
Rheinmetall получил первый заказ на строительство военного лагеря в Литве - 25.08.2026, ПРАЙМ
Rheinmetall получил первый заказ на строительство военного лагеря в Литве
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил первый заказ от Бундесвера (ВС ФРГ) на строительство и обслуживание модульного военного лагеря в Литве,... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T12:15+0300
2026-08-25T12:15+0300
бизнес
мировая экономика
германия
литва
фрг
rheinmetall
бундесвер
financial times
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил первый заказ от Бундесвера (ВС ФРГ) на строительство и обслуживание модульного военного лагеря в Литве, рассчитанного на размещение до 2 тысяч военнослужащих, сообщается в пресс-релизе компании. "В Литве концерн теперь в качестве генерального подрядчика создает модульный лагерь вместимостью до 2 тысяч военнослужащих, который должен начать работу с середины августа 2027 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что стоимость контракта составляет 250 миллионов евро на строительство и 40 миллионов евро в год на последующее обеспечение. Заказ поступил в рамках программы содействия вооруженным силам Германии G-CAP II SU, которая обеспечивает стандартизированную модульную инфраструктуру для проживания солдат Бундесвера. Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года газета Financial Times назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности.
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бизнес, мировая экономика, германия, литва, фрг, rheinmetall, бундесвер, financial times
Бизнес, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ЛИТВА, ФРГ, Rheinmetall, Бундесвер, Financial Times
12:15 25.08.2026
 
Rheinmetall получил первый заказ на строительство военного лагеря в Литве

Rheinmetall получил первый заказ от Бундесвера на строительство военного лагеря в Литве

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил первый заказ от Бундесвера (ВС ФРГ) на строительство и обслуживание модульного военного лагеря в Литве, рассчитанного на размещение до 2 тысяч военнослужащих, сообщается в пресс-релизе компании.
"В Литве концерн теперь в качестве генерального подрядчика создает модульный лагерь вместимостью до 2 тысяч военнослужащих, который должен начать работу с середины августа 2027 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стоимость контракта составляет 250 миллионов евро на строительство и 40 миллионов евро в год на последующее обеспечение. Заказ поступил в рамках программы содействия вооруженным силам Германии G-CAP II SU, которая обеспечивает стандартизированную модульную инфраструктуру для проживания солдат Бундесвера.
Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года газета Financial Times назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности.
 
БизнесМировая экономикаГЕРМАНИЯЛИТВАФРГRheinmetallБундесверFinancial Times
 
 
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