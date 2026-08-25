https://1prime.ru/20260825/ritejler-872662233.html

Fix Price с 1 сентября запустит оплату в цифровых рублях

Fix Price с 1 сентября запустит оплату в цифровых рублях - 25.08.2026, ПРАЙМ

Fix Price с 1 сентября запустит оплату в цифровых рублях

Ритейлер Fix Price с 1 сентября запустит оплату в цифровых рублях, сообщили РИА Новости в компании. | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T15:41+0300

2026-08-25T15:41+0300

2026-08-25T15:42+0300

финансы

технологии

банки

fix price

сбербанк

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872662233.jpg?1787661729

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Ритейлер Fix Price с 1 сентября запустит оплату в цифровых рублях, сообщили РИА Новости в компании. Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты. Все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению с 1 сентября, рассказывала в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. С этой даты появится возможность открывать цифровые кошельки через их приложения - на главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. "Сеть Fix Price с 1 сентября запускает оплату цифровым рублем", - говорится в сообщении ритейлера. Там добавили, что реализация оплаты по цифровому рублю будет осуществляться через терминалы Сбербанка, который должен завершить обновление всех своих терминалов до конца августа. После обновления QR коды Сбербанка превращаются в УПК (универсальный платежный код). "С 1 сентября покупатели смогут платить цифровыми рублями через сканирование этого УПК. Для нас это обычный "безнал", доработок никаких не потребуется", - пояснили в пресс-службе. Согласно законодательству, оплату в цифровых рублях с сентября должны начать принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, технологии, банки, fix price, сбербанк, банк россии