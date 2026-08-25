Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажу алкоголя в День знаний ограничат в 60 регионах - 25.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260825/rosalkogoltabakkontrol-872653279.html
Продажу алкоголя в День знаний ограничат в 60 регионах
Продажу алкоголя в День знаний ограничат в 60 регионах - 25.08.2026, ПРАЙМ
Продажу алкоголя в День знаний ограничат в 60 регионах
Российские регионы самостоятельно решают, ограничивать ли продажу алкоголя в тот или иной день - на федеральном уровне запрещается только его продажа в ночное... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T13:37+0300
2026-08-25T13:41+0300
бизнес
россия
росалкогольтабакконтроль
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872653279.jpg?1787654488
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Российские регионы самостоятельно решают, ограничивать ли продажу алкоголя в тот или иной день - на федеральном уровне запрещается только его продажа в ночное время, пояснили РИА Новости в пресс-службе Росалкогольтабакконтроля. Ранее РИА Новости выяснило, что продажу алкоголя в День знаний 1 сентября ограничат в 60 российских регионах. Такие же меры действовали в ряде регионов в День молодежи и День защиты детей. "Ограничение розничных продаж алкоголя находится в ведении регионов. На федеральном уровне установлены ограничения на продажу в ночные часы. Регионы могут это время увеличивать по своему усмотрению либо вводить запрет на продажу в отдельные дни", - сообщили в Росалкогольтабакконтроле. Там объяснили, что такие ограничения устанавливаются уже региональными нормативными правовыми актами.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, росалкогольтабакконтроль
Бизнес, РОССИЯ, Росалкогольтабакконтроль
13:37 25.08.2026 (обновлено: 13:41 25.08.2026)
 
Продажу алкоголя в День знаний ограничат в 60 регионах

Росалкогольтабакконтроль: регионы самостоятельно решают, ограничивать ли продажу алкоголя

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Российские регионы самостоятельно решают, ограничивать ли продажу алкоголя в тот или иной день - на федеральном уровне запрещается только его продажа в ночное время, пояснили РИА Новости в пресс-службе Росалкогольтабакконтроля.
Ранее РИА Новости выяснило, что продажу алкоголя в День знаний 1 сентября ограничат в 60 российских регионах. Такие же меры действовали в ряде регионов в День молодежи и День защиты детей.
"Ограничение розничных продаж алкоголя находится в ведении регионов. На федеральном уровне установлены ограничения на продажу в ночные часы. Регионы могут это время увеличивать по своему усмотрению либо вводить запрет на продажу в отдельные дни", - сообщили в Росалкогольтабакконтроле.
Там объяснили, что такие ограничения устанавливаются уже региональными нормативными правовыми актами.
 
БизнесРОССИЯРосалкогольтабакконтроль
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала