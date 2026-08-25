https://1prime.ru/20260825/rosalkogoltabakkontrol-872653279.html

Продажу алкоголя в День знаний ограничат в 60 регионах

Продажу алкоголя в День знаний ограничат в 60 регионах - 25.08.2026, ПРАЙМ

Продажу алкоголя в День знаний ограничат в 60 регионах

Российские регионы самостоятельно решают, ограничивать ли продажу алкоголя в тот или иной день - на федеральном уровне запрещается только его продажа в ночное... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T13:37+0300

2026-08-25T13:37+0300

2026-08-25T13:41+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Российские регионы самостоятельно решают, ограничивать ли продажу алкоголя в тот или иной день - на федеральном уровне запрещается только его продажа в ночное время, пояснили РИА Новости в пресс-службе Росалкогольтабакконтроля. Ранее РИА Новости выяснило, что продажу алкоголя в День знаний 1 сентября ограничат в 60 российских регионах. Такие же меры действовали в ряде регионов в День молодежи и День защиты детей. "Ограничение розничных продаж алкоголя находится в ведении регионов. На федеральном уровне установлены ограничения на продажу в ночные часы. Регионы могут это время увеличивать по своему усмотрению либо вводить запрет на продажу в отдельные дни", - сообщили в Росалкогольтабакконтроле. Там объяснили, что такие ограничения устанавливаются уже региональными нормативными правовыми актами.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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