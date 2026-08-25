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"Росатом" завершит процедуру выкупа 51% в ГК "Дело" 28 августа - 25.08.2026, ПРАЙМ
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"Росатом" завершит процедуру выкупа 51% в ГК "Дело" 28 августа
"Росатом" завершит процедуру выкупа 51% в ГК "Дело" 28 августа - 25.08.2026, ПРАЙМ
"Росатом" завершит процедуру выкупа 51% в ГК "Дело" 28 августа
"Росатом" 28 августа завершит процедуру выкупа у бизнесмена Сергея Шишкарева 51% доли в группе компаний "Дело", сообщил представитель госкорпорации. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T16:09+0300
2026-08-25T16:28+0300
сергей шишкарев
росатом
россия
бизнес
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. "Росатом" 28 августа завершит процедуру выкупа у бизнесмена Сергея Шишкарева 51% доли в группе компаний "Дело", сообщил представитель госкорпорации."В эту пятницу, 28 августа, юридически завершается предусмотренная корпоративным соглашением участников ГК "Дело" процедура выкупа принадлежащей (Сергею Николаевичу) С.Н. Шишкареву 51 % доли в пользу госкорпорации "Росатом". Инициированный "Росатомом" механизм "русской рулетки" юридически завершится и будет нотариально удостоверен", - сказал представитель госкорпорации.По его словам, необходимые документы подготовлены и переданы нотариусу для совершения исполнительной надписи, на основании которой будут внесены изменения в сведения Единого государственного реестра регистрации юридических лиц. Стороны извещены о дате, времени и месте совершения сделки, добавил он."Денежные средства, сумма которых определена в соответствии с соглашением по справедливой рыночной оценке, будут доступны Сергею Николаевичу Шишкареву в пятницу 28 августа 2026 года", - сказал представитель госкорпорации.При этом он не прокомментировал детали сделки, но отметил, что "Росатом" "планирует в короткие сроки внедрить ряд отраслевых регламентов и все механизмы повышения операционной эффективности для сокращения затрат и снижения кредитной нагрузки, которая сегодня лежит на группе "Дело".
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сергей шишкарев, росатом, россия, бизнес
Сергей Шишкарев, Росатом, РОССИЯ, Бизнес
16:09 25.08.2026 (обновлено: 16:28 25.08.2026)
 
"Росатом" завершит процедуру выкупа 51% в ГК "Дело" 28 августа

"Росатом" 28 августа завершит процедуру выкупа у бизнесмена Шишкарева 51% в ГК "Дело"

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. "Росатом" 28 августа завершит процедуру выкупа у бизнесмена Сергея Шишкарева 51% доли в группе компаний "Дело", сообщил представитель госкорпорации.
"В эту пятницу, 28 августа, юридически завершается предусмотренная корпоративным соглашением участников ГК "Дело" процедура выкупа принадлежащей (Сергею Николаевичу) С.Н. Шишкареву 51 % доли в пользу госкорпорации "Росатом". Инициированный "Росатомом" механизм "русской рулетки" юридически завершится и будет нотариально удостоверен", - сказал представитель госкорпорации.
По его словам, необходимые документы подготовлены и переданы нотариусу для совершения исполнительной надписи, на основании которой будут внесены изменения в сведения Единого государственного реестра регистрации юридических лиц. Стороны извещены о дате, времени и месте совершения сделки, добавил он.
"Денежные средства, сумма которых определена в соответствии с соглашением по справедливой рыночной оценке, будут доступны Сергею Николаевичу Шишкареву в пятницу 28 августа 2026 года", - сказал представитель госкорпорации.
При этом он не прокомментировал детали сделки, но отметил, что "Росатом" "планирует в короткие сроки внедрить ряд отраслевых регламентов и все механизмы повышения операционной эффективности для сокращения затрат и снижения кредитной нагрузки, которая сегодня лежит на группе "Дело".
 
Сергей ШишкаревРосатомРОССИЯБизнес
 
 
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