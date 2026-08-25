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Росавиация аннулирует допуск "Ижавиа" к международным рейсам - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Росавиация аннулирует допуск "Ижавиа" к международным рейсам
Росавиация аннулирует допуск "Ижавиа" к международным рейсам - 25.08.2026, ПРАЙМ
Росавиация аннулирует допуск "Ижавиа" к международным рейсам
Росавиация планирует аннулировать допуски авиакомпании "Ижавиа" на выполнение международных рейсов, следует из материалов ведомства. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T16:29+0300
2026-08-25T16:29+0300
бизнес
ижевск
москва
санкт-петербург
росавиация
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Росавиация планирует аннулировать допуски авиакомпании "Ижавиа" на выполнение международных рейсов, следует из материалов ведомства. Росавиация в конце июля сообщила, что аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ижавиа" с 1 августа. Обязательства перед пассажирами выполняют другие авиакомпании. По данным ведомства, в целом на период до 1 февраля 2027 года продано почти 46 тысяч билетов по направлениям из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург. "Отзыв допусков авиакомпании "Ижавиа" к выполнению регулярных международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов", - говорится в документе Росавиации к заседанию Межведомственной комиссии по допуску перевозчиков к выполнению регулярных и чартерных международных воздушных перевозок. Всего "Ижавиа" могут лишить допуска к рейсам по 79 направлениям в Азербайджан, Армению, Египет, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан, а также "общечартерного допуска".
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40
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бизнес, ижевск, москва, санкт-петербург, росавиация
Бизнес, Ижевск, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Росавиация
16:29 25.08.2026
 
Росавиация аннулирует допуск "Ижавиа" к международным рейсам

Росавиация планирует аннулировать допуски авиакомпании "Ижавиа" на международные рейсы

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Росавиация планирует аннулировать допуски авиакомпании "Ижавиа" на выполнение международных рейсов, следует из материалов ведомства.
Росавиация в конце июля сообщила, что аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ижавиа" с 1 августа. Обязательства перед пассажирами выполняют другие авиакомпании. По данным ведомства, в целом на период до 1 февраля 2027 года продано почти 46 тысяч билетов по направлениям из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург.
"Отзыв допусков авиакомпании "Ижавиа" к выполнению регулярных международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов", - говорится в документе Росавиации к заседанию Межведомственной комиссии по допуску перевозчиков к выполнению регулярных и чартерных международных воздушных перевозок.
Всего "Ижавиа" могут лишить допуска к рейсам по 79 направлениям в Азербайджан, Армению, Египет, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан, а также "общечартерного допуска".
 
БизнесИжевскМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРосавиация
 
 
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