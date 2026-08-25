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В Росфинмониторинге объяснили необходимость доступа к данным о переводах - 25.08.2026, ПРАЙМ
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В Росфинмониторинге объяснили необходимость доступа к данным о переводах
В Росфинмониторинге объяснили необходимость доступа к данным о переводах - 25.08.2026, ПРАЙМ
В Росфинмониторинге объяснили необходимость доступа к данным о переводах
Доступ Росфинмониторинга к данным переводов по картам и Системе быстрых платежей (СБП) с 1 сентября 2026 года не создаст проблем для россиян, изменения... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T22:20+0300
2026-08-25T22:31+0300
финансы
россия
владимир путин
росфинмониторинг
банк россии
нспк
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Доступ Росфинмониторинга к данным переводов по картам и Системе быстрых платежей (СБП) с 1 сентября 2026 года не создаст проблем для россиян, изменения направлены на расширение источников информации ведомства, блокировок не будет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Росфинмониторинг с 1 сентября получит доступ к данным платежной системы "Мир" и СБП Банка России, а также к информации об операциях, совершаемых с использованием единого QR-кода. Данная норма закреплена в федеральном законе, подписанном президентом России Владимиром Путиным в декабре 2025 года. "Изменения направлены на совершенствование национальной антиотмывочной системы путем расширения источников информации, которую получает Росфинмониторинг. С этой целью предусматривается наделение ведомства полномочиями по взаимодействию с АО "Национальная система платежных карт" (НСПК)", - говорится в сообщении. Доступ к этим данным позволит Росфинмониторингу выполнять свои функции в этой части и получать платежную информацию, связанную с денежными переводами через СБП, с использованием универсального платежного кода и национальной платежной системы "Мир", пояснили в ведомстве. "Блокировку закон не предусматривает. Возможность получения Службой информации у НСПК повысит оперативность проводимых Росфинмониторингом мероприятий. Действие Федерального закона не принесет каких-либо неудобств гражданам", - подчеркивается в сообщении.
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финансы, россия, владимир путин, росфинмониторинг, банк россии, нспк
Финансы, РОССИЯ, Владимир Путин, Росфинмониторинг, Банк России, НСПК
22:20 25.08.2026 (обновлено: 22:31 25.08.2026)
 
В Росфинмониторинге объяснили необходимость доступа к данным о переводах

В Росфинмониторинге заявили, что доступ к данным о переводах не предполагает блокировок

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Доступ Росфинмониторинга к данным переводов по картам и Системе быстрых платежей (СБП) с 1 сентября 2026 года не создаст проблем для россиян, изменения направлены на расширение источников информации ведомства, блокировок не будет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Росфинмониторинг с 1 сентября получит доступ к данным платежной системы "Мир" и СБП Банка России, а также к информации об операциях, совершаемых с использованием единого QR-кода. Данная норма закреплена в федеральном законе, подписанном президентом России Владимиром Путиным в декабре 2025 года.
"Изменения направлены на совершенствование национальной антиотмывочной системы путем расширения источников информации, которую получает Росфинмониторинг. С этой целью предусматривается наделение ведомства полномочиями по взаимодействию с АО "Национальная система платежных карт" (НСПК)", - говорится в сообщении.
Доступ к этим данным позволит Росфинмониторингу выполнять свои функции в этой части и получать платежную информацию, связанную с денежными переводами через СБП, с использованием универсального платежного кода и национальной платежной системы "Мир", пояснили в ведомстве.
"Блокировку закон не предусматривает. Возможность получения Службой информации у НСПК повысит оперативность проводимых Росфинмониторингом мероприятий. Действие Федерального закона не принесет каких-либо неудобств гражданам", - подчеркивается в сообщении.
 
ФинансыРОССИЯВладимир ПутинРосфинмониторингБанк РоссииНСПК
 
 
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