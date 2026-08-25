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В Росфинмониторинге объяснили необходимость доступа к данным о переводах

В Росфинмониторинге объяснили необходимость доступа к данным о переводах - 25.08.2026, ПРАЙМ

В Росфинмониторинге объяснили необходимость доступа к данным о переводах

Доступ Росфинмониторинга к данным переводов по картам и Системе быстрых платежей (СБП) с 1 сентября 2026 года не создаст проблем для россиян, изменения... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T22:20+0300

2026-08-25T22:20+0300

2026-08-25T22:31+0300

финансы

россия

владимир путин

росфинмониторинг

банк россии

нспк

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Доступ Росфинмониторинга к данным переводов по картам и Системе быстрых платежей (СБП) с 1 сентября 2026 года не создаст проблем для россиян, изменения направлены на расширение источников информации ведомства, блокировок не будет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Росфинмониторинг с 1 сентября получит доступ к данным платежной системы "Мир" и СБП Банка России, а также к информации об операциях, совершаемых с использованием единого QR-кода. Данная норма закреплена в федеральном законе, подписанном президентом России Владимиром Путиным в декабре 2025 года. "Изменения направлены на совершенствование национальной антиотмывочной системы путем расширения источников информации, которую получает Росфинмониторинг. С этой целью предусматривается наделение ведомства полномочиями по взаимодействию с АО "Национальная система платежных карт" (НСПК)", - говорится в сообщении. Доступ к этим данным позволит Росфинмониторингу выполнять свои функции в этой части и получать платежную информацию, связанную с денежными переводами через СБП, с использованием универсального платежного кода и национальной платежной системы "Мир", пояснили в ведомстве. "Блокировку закон не предусматривает. Возможность получения Службой информации у НСПК повысит оперативность проводимых Росфинмониторингом мероприятий. Действие Федерального закона не принесет каких-либо неудобств гражданам", - подчеркивается в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, владимир путин, росфинмониторинг, банк россии, нспк