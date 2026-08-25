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Росимущество за шесть месяцев направило в бюджет 307 миллиардов рублей - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Росимущество за шесть месяцев направило в бюджет 307 миллиардов рублей
Росимущество за шесть месяцев направило в бюджет 307 миллиардов рублей - 25.08.2026, ПРАЙМ
Росимущество за шесть месяцев направило в бюджет 307 миллиардов рублей
Росимущество по итогам первой половины 2026 года направило в бюджет РФ средства от управления госимуществом в объеме 307 миллиардов рублей, заявил глава... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T11:10+0300
2026-08-25T11:10+0300
россия
михаил мишустин
росимущество
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Росимущество по итогам первой половины 2026 года направило в бюджет РФ средства от управления госимуществом в объеме 307 миллиардов рублей, заявил глава ведомства Вадим Яковенко. "За шесть месяцев текущего года нам удалось обеспечить поступление в бюджет от управления государственным имуществом 307 миллиардов рублей. Только самих продаж было осуществлено более чем на 260 миллиардов. Это в 2,2 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года", - сообщил глава службы на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
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россия, михаил мишустин, росимущество
РОССИЯ, Михаил Мишустин, Росимущество
11:10 25.08.2026
 
Росимущество за шесть месяцев направило в бюджет 307 миллиардов рублей

Росимущество по итогам первой половины 2026 года направило в бюджет 307 миллиардов рублей

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Росимущество по итогам первой половины 2026 года направило в бюджет РФ средства от управления госимуществом в объеме 307 миллиардов рублей, заявил глава ведомства Вадим Яковенко.
"За шесть месяцев текущего года нам удалось обеспечить поступление в бюджет от управления государственным имуществом 307 миллиардов рублей. Только самих продаж было осуществлено более чем на 260 миллиардов. Это в 2,2 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года", - сообщил глава службы на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
 
РОССИЯМихаил МишустинРосимущество
 
 
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