https://1prime.ru/20260825/rosimuschestvo-872647278.html

Росимущество за шесть месяцев направило в бюджет 307 миллиардов рублей

Росимущество за шесть месяцев направило в бюджет 307 миллиардов рублей - 25.08.2026, ПРАЙМ

Росимущество за шесть месяцев направило в бюджет 307 миллиардов рублей

Росимущество по итогам первой половины 2026 года направило в бюджет РФ средства от управления госимуществом в объеме 307 миллиардов рублей, заявил глава... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T11:10+0300

2026-08-25T11:10+0300

2026-08-25T11:10+0300

россия

михаил мишустин

росимущество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872647278.jpg?1787645438

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Росимущество по итогам первой половины 2026 года направило в бюджет РФ средства от управления госимуществом в объеме 307 миллиардов рублей, заявил глава ведомства Вадим Яковенко. "За шесть месяцев текущего года нам удалось обеспечить поступление в бюджет от управления государственным имуществом 307 миллиардов рублей. Только самих продаж было осуществлено более чем на 260 миллиардов. Это в 2,2 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года", - сообщил глава службы на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, михаил мишустин, росимущество