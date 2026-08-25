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Росимущество планирует перечислить в бюджет 600 миллиардов рублей - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Росимущество планирует перечислить в бюджет 600 миллиардов рублей
Росимущество планирует перечислить в бюджет 600 миллиардов рублей - 25.08.2026, ПРАЙМ
Росимущество планирует перечислить в бюджет 600 миллиардов рублей
Росимущество по итогам года планирует перечислить в бюджет РФ около 600 миллиардов рублей, сообщил глава ведомства Вадим Яковенко на встрече с премьер-министром | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T13:28+0300
2026-08-25T13:40+0300
финансы
россия
михаил мишустин
росимущество
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Росимущество по итогам года планирует перечислить в бюджет РФ около 600 миллиардов рублей, сообщил глава ведомства Вадим Яковенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. "По итогу года, вместе с дивидендами, которые наше агентство также обеспечивает поступление (в бюджет РФ - ред.), соберем около 600 миллиардов рублей. Такую планку мы себе ставим", - сказал Яковенко. По словам Мишустина, управление федеральной собственностью имеет особое значение для государства. "Управляемые Росимуществом активы – и земля, и недвижимость, и акции предприятий – не просто балансовые позиции, это реальный ресурс для развития страны. От того, насколько эффективно он используется, насколько системно выявляются бездействующие или бесхозные объекты, зависит и динамика движения вперед", - подчеркнул он. Премьер-министр также добавил, что важно повышать эффективность управления госимуществом и интенсивнее вовлекать неиспользуемые активы в экономическую деятельность. "Надо помогать запуску нового инвестиционного цикла, различных проектов на всей территории страны, что, абсолютно уверен, будет способствовать более уверенной динамике развития и дальнейшему повышению уровня жизни наших граждан", - заключил глава правительства.
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192
40
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40
ПРАЙМ
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4.7
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финансы, россия, михаил мишустин, росимущество
Финансы, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Росимущество
13:28 25.08.2026 (обновлено: 13:40 25.08.2026)
 
Росимущество планирует перечислить в бюджет 600 миллиардов рублей

Росимущество по итогам года планирует перечислить в бюджет около 600 миллиардов рублей

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Росимущество по итогам года планирует перечислить в бюджет РФ около 600 миллиардов рублей, сообщил глава ведомства Вадим Яковенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
"По итогу года, вместе с дивидендами, которые наше агентство также обеспечивает поступление (в бюджет РФ - ред.), соберем около 600 миллиардов рублей. Такую планку мы себе ставим", - сказал Яковенко.
По словам Мишустина, управление федеральной собственностью имеет особое значение для государства.
"Управляемые Росимуществом активы – и земля, и недвижимость, и акции предприятий – не просто балансовые позиции, это реальный ресурс для развития страны. От того, насколько эффективно он используется, насколько системно выявляются бездействующие или бесхозные объекты, зависит и динамика движения вперед", - подчеркнул он.
Премьер-министр также добавил, что важно повышать эффективность управления госимуществом и интенсивнее вовлекать неиспользуемые активы в экономическую деятельность.
"Надо помогать запуску нового инвестиционного цикла, различных проектов на всей территории страны, что, абсолютно уверен, будет способствовать более уверенной динамике развития и дальнейшему повышению уровня жизни наших граждан", - заключил глава правительства.
 
ФинансыРОССИЯМихаил МишустинРосимущество
 
 
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