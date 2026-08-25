https://1prime.ru/20260825/rospotrebnadzor-872654747.html
Роспотребнадзор не выявил превышения вредных веществ после пожара на АГХК
Роспотребнадзор не выявил превышения вредных веществ после пожара на АГХК - 25.08.2026, ПРАЙМ
Роспотребнадзор не выявил превышения вредных веществ после пожара на АГХК
Превышения концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе после пожара на Амурском ГХК не выявлено, сообщает Роспотребнадзор области. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T14:01+0300
2026-08-25T14:01+0300
2026-08-25T14:01+0300
россия
общество
здоровье
китай
амурский гхк
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872654747.jpg?1787655710
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 авг – ПРАЙМ. Превышения концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе после пожара на Амурском ГХК не выявлено, сообщает Роспотребнадзор области.
Во вторник в пресс-службе предприятия сообщили, что на территории площадки строительства АГХК произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. В пресс-службе предприятия РИА Новости уточнили, что возгорание локализовано. Позже на предприятии сообщили, что в общей сложности при возгорании пострадали 123 человека. Один человек погиб, это гражданин Китая, сообщало предприятие.
"Оперативно специалистами управления и Центра гигиены и эпидемиологии был осуществлен выезд в район населенного пункта г. Свободного на границу жилой застройки для проведения измерений. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе не выявлено", - говорится в сообщении.
Мониторинг атмосферного воздуха продолжается.
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , здоровье, китай, амурский гхк, роспотребнадзор
РОССИЯ, Общество , Здоровье, КИТАЙ, Амурский ГХК, Роспотребнадзор
Роспотребнадзор не выявил превышения вредных веществ после пожара на АГХК
Роспотребнадзор: превышения вредных веществ после пожара на Амурском ГХК не выявлено
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 авг – ПРАЙМ. Превышения концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе после пожара на Амурском ГХК не выявлено, сообщает Роспотребнадзор области.
Во вторник в пресс-службе предприятия сообщили, что на территории площадки строительства АГХК произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. В пресс-службе предприятия РИА Новости уточнили, что возгорание локализовано. Позже на предприятии сообщили, что в общей сложности при возгорании пострадали 123 человека. Один человек погиб, это гражданин Китая, сообщало предприятие.
"Оперативно специалистами управления и Центра гигиены и эпидемиологии был осуществлен выезд в район населенного пункта г. Свободного на границу жилой застройки для проведения измерений. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе не выявлено", - говорится в сообщении.
Мониторинг атмосферного воздуха продолжается.