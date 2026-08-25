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Роспотребнадзор не выявил превышения вредных веществ после пожара на АГХК

Роспотребнадзор не выявил превышения вредных веществ после пожара на АГХК - 25.08.2026, ПРАЙМ

Роспотребнадзор не выявил превышения вредных веществ после пожара на АГХК

Превышения концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе после пожара на Амурском ГХК не выявлено, сообщает Роспотребнадзор области. | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T14:01+0300

2026-08-25T14:01+0300

2026-08-25T14:01+0300

россия

общество

здоровье

китай

амурский гхк

роспотребнадзор

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 авг – ПРАЙМ. Превышения концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе после пожара на Амурском ГХК не выявлено, сообщает Роспотребнадзор области. Во вторник в пресс-службе предприятия сообщили, что на территории площадки строительства АГХК произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. В пресс-службе предприятия РИА Новости уточнили, что возгорание локализовано. Позже на предприятии сообщили, что в общей сложности при возгорании пострадали 123 человека. Один человек погиб, это гражданин Китая, сообщало предприятие. "Оперативно специалистами управления и Центра гигиены и эпидемиологии был осуществлен выезд в район населенного пункта г. Свободного на границу жилой застройки для проведения измерений. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе не выявлено", - говорится в сообщении. Мониторинг атмосферного воздуха продолжается.

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россия, общество , здоровье, китай, амурский гхк, роспотребнадзор