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Россельхознадзор ограничил импорт птицеводческой продукции из Испании
Россельхознадзор ограничил импорт птицеводческой продукции из Испании - 25.08.2026, ПРАЙМ
Россельхознадзор ограничил импорт птицеводческой продукции из Испании
Россельхознадзор ввел временные ограничения на импорт птицеводческой продукции из ряда регионов Испании из-за ухудшения в стране ситуации с вирусом болезни... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T15:16+0300
2026-08-25T15:16+0300
2026-08-25T15:16+0300
бизнес
сельское хозяйство
испания
россельхознадзор
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Россельхознадзор ввел временные ограничения на импорт птицеводческой продукции из ряда регионов Испании из-за ухудшения в стране ситуации с вирусом болезни Ньюкасла, следует из указания ведомства. Так, запрет введен на импорт продукции из провинций Сеговия, Авила, Саламанка и Вальядолид. Под ограничения попали живая птица и инкубационное яйцо, готовая мясная продукция из птицы и всех видов птицеводческой продукции содержащей продукты переработки птицы, кроме товаров, подверженных обработке, разрушающей вирус болезни Ньюкасла. Кроме того, ограничения введены на корма и кормовые добавки для птиц, за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза. А также бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц.
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бизнес, сельское хозяйство, испания, россельхознадзор
Бизнес, Сельское хозяйство, ИСПАНИЯ, Россельхознадзор
Россельхознадзор ограничил импорт птицеводческой продукции из Испании
Россельхознадзор ввел временные ограничения на импорт птицеводческой продукции из Испании
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Россельхознадзор ввел временные ограничения на импорт птицеводческой продукции из ряда регионов Испании из-за ухудшения в стране ситуации с вирусом болезни Ньюкасла, следует из указания ведомства.
Так, запрет введен на импорт продукции из провинций Сеговия, Авила, Саламанка и Вальядолид.
Под ограничения попали живая птица и инкубационное яйцо, готовая мясная продукция из птицы и всех видов птицеводческой продукции содержащей продукты переработки птицы, кроме товаров, подверженных обработке, разрушающей вирус болезни Ньюкасла.
Кроме того, ограничения введены на корма и кормовые добавки для птиц, за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза. А также бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц.