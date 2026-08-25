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В России вырос средний срок POS-кредитов

В России вырос средний срок POS-кредитов - 25.08.2026, ПРАЙМ

В России вырос средний срок POS-кредитов

Средний срок кредитов, которые оформляются прямо в торговой точке или на сайте в момент покупки, в России в июле стал максимальным с начала позапрошлого года,... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T08:46+0300

2026-08-25T08:46+0300

2026-08-25T08:46+0300

финансы

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Средний срок кредитов, которые оформляются прямо в торговой точке или на сайте в момент покупки, в России в июле стал максимальным с начала позапрошлого года, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в июле 2026 года средний срок POS-кредитов составил 17,3 месяца (или почти 1,5 года), увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,6% (в июле 2025 года – 14,1 месяца), а с предыдущим месяцем на 15,2% (в июне 2026 года – 15 месяцев). Это наивысшее значение показателя с начала 2024 года", – говорится в сообщении. При этом средний срок POS-кредитов растет третий месяц подряд. Наибольший средний срок выданных POS-кредитов среди 30 лидеров в этом сегменте розничного кредитования в июле был отмечен в Северной Осетии (22,9 месяца), Ставропольском крае (19,7 месяца), Омской (19,3 месяца) и Кемеровской (19,1 месяца) областях, а также в Алтайском (18,6 месяца) крае. Наименьший же показатель среднего срока POS-кредитов в июле текущего года продемонстрировали Москва (14,9 месяца), Московская область (15,4 месяца), Санкт-Петербург (15,9 месяца), а также Тульская и Ленинградская области (по 16 месяцев). При этом наиболее серьезная динамика роста среднего срока таких кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года была зафиксирована в Северной Осетии (+74,8%), Ставропольском крае (+36,8%), Башкирии (+29,5%), Краснодарском крае (+26,8%) и Кемеровской области (+26,5%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель за год вырос на 14,6% и 17,8% соответственно. "После периода относительной стабильности в начале 2026 года последние три месяца мы наблюдаем рост среднего срока POS-кредитов. В связи с этим необходимо отметить, что увеличение сроков кредитования позволяет банкам контролировать показатель долговой нагрузки заемщиков за счет снижения величины ежемесячного платежа", – приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова. При этом спрос на такие кредиты со стороны граждан, а также аппетит к риску у банков по-прежнему находятся на довольно низком уровне, указал он. Поэтому при одобрении кредитов и их условий (включая сроки) банки предъявляют достаточно высокие требования к качеству кредитных историй граждан, снижая тем самым риски просрочек в будущем, заключил Волков.

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финансы, россия, банки, северная осетия, москва, санкт-петербург, алексей волков, нбки