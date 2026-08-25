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В России введут единую систему выдачи удостоверений члена экипажа

В России введут единую систему выдачи удостоверений члена экипажа - 25.08.2026, ПРАЙМ

В России введут единую систему выдачи удостоверений члена экипажа

Заявление на выдачу удостоверения члена экипажа воздушного судна можно будет подать на "Госуслугах", вступление в силу соответствующих изменений запланировано... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T12:58+0300

2026-08-25T12:58+0300

2026-08-25T12:58+0300

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Заявление на выдачу удостоверения члена экипажа воздушного судна можно будет подать на "Госуслугах", вступление в силу соответствующих изменений запланировано на 1 марта 2027 года, сообщил Минтранс РФ. "Ключевым элементом станет единая система выдачи удостоверений на базе Росавиации и ее территориальных органов – это обеспечит стандартизацию процессов по всей стране и позволит оптимизировать получение документов членам экипажа гражданского воздушного судна. Подать заявление можно будет через Единый портал госуслуг с использованием электронной подписи... Проект размещен на общественное обсуждение, вступление документа в силу запланировано на 1 марта 2027 года", - говорится в сообщении. Нововведения направлены на реализацию норм Воздушного кодекса Российской Федерации и повышение прозрачности процедур документационного обеспечения гражданской авиации в соответствии с международными стандартами ИКАО, отметили в Минтрансе. Сведения будут проверяться посредством межведомственного электронного взаимодействия. "Статус заявки будет отображаться в личном кабинете заявителя. Срок рассмотрения – 5 рабочих дней, с возможностью продления до 10 дней при необходимости дополнительной проверки", - рассказали в министерстве. Правила также предусматривают централизованный учет удостоверений и регламентируют основания для аннулирования и возврата документов. Их внедрение позволит повысить защищенность транспортной инфраструктуры, обеспечить единые стандарты допуска авиационного персонала на объекты транспортной инфраструктуры и упростить выполнение членами экипажей служебных обязанностей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , росавиация, икао