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В России введут единую систему выдачи удостоверений члена экипажа - 25.08.2026, ПРАЙМ
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В России введут единую систему выдачи удостоверений члена экипажа
В России введут единую систему выдачи удостоверений члена экипажа - 25.08.2026, ПРАЙМ
В России введут единую систему выдачи удостоверений члена экипажа
Заявление на выдачу удостоверения члена экипажа воздушного судна можно будет подать на "Госуслугах", вступление в силу соответствующих изменений запланировано... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T12:58+0300
2026-08-25T12:58+0300
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общество
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Заявление на выдачу удостоверения члена экипажа воздушного судна можно будет подать на "Госуслугах", вступление в силу соответствующих изменений запланировано на 1 марта 2027 года, сообщил Минтранс РФ. "Ключевым элементом станет единая система выдачи удостоверений на базе Росавиации и ее территориальных органов – это обеспечит стандартизацию процессов по всей стране и позволит оптимизировать получение документов членам экипажа гражданского воздушного судна. Подать заявление можно будет через Единый портал госуслуг с использованием электронной подписи... Проект размещен на общественное обсуждение, вступление документа в силу запланировано на 1 марта 2027 года", - говорится в сообщении. Нововведения направлены на реализацию норм Воздушного кодекса Российской Федерации и повышение прозрачности процедур документационного обеспечения гражданской авиации в соответствии с международными стандартами ИКАО, отметили в Минтрансе. Сведения будут проверяться посредством межведомственного электронного взаимодействия. "Статус заявки будет отображаться в личном кабинете заявителя. Срок рассмотрения – 5 рабочих дней, с возможностью продления до 10 дней при необходимости дополнительной проверки", - рассказали в министерстве. Правила также предусматривают централизованный учет удостоверений и регламентируют основания для аннулирования и возврата документов. Их внедрение позволит повысить защищенность транспортной инфраструктуры, обеспечить единые стандарты допуска авиационного персонала на объекты транспортной инфраструктуры и упростить выполнение членами экипажей служебных обязанностей.
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бизнес, общество , росавиация, икао
Бизнес, Общество , Росавиация, ИКАО
12:58 25.08.2026
 
В России введут единую систему выдачи удостоверений члена экипажа

Заявление на выдачу удостоверения члена экипажа воздушного судна подадут на "Госуслугах"

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Заявление на выдачу удостоверения члена экипажа воздушного судна можно будет подать на "Госуслугах", вступление в силу соответствующих изменений запланировано на 1 марта 2027 года, сообщил Минтранс РФ.
"Ключевым элементом станет единая система выдачи удостоверений на базе Росавиации и ее территориальных органов – это обеспечит стандартизацию процессов по всей стране и позволит оптимизировать получение документов членам экипажа гражданского воздушного судна. Подать заявление можно будет через Единый портал госуслуг с использованием электронной подписи... Проект размещен на общественное обсуждение, вступление документа в силу запланировано на 1 марта 2027 года", - говорится в сообщении.
Нововведения направлены на реализацию норм Воздушного кодекса Российской Федерации и повышение прозрачности процедур документационного обеспечения гражданской авиации в соответствии с международными стандартами ИКАО, отметили в Минтрансе. Сведения будут проверяться посредством межведомственного электронного взаимодействия.
"Статус заявки будет отображаться в личном кабинете заявителя. Срок рассмотрения – 5 рабочих дней, с возможностью продления до 10 дней при необходимости дополнительной проверки", - рассказали в министерстве.
Правила также предусматривают централизованный учет удостоверений и регламентируют основания для аннулирования и возврата документов.
Их внедрение позволит повысить защищенность транспортной инфраструктуры, обеспечить единые стандарты допуска авиационного персонала на объекты транспортной инфраструктуры и упростить выполнение членами экипажей служебных обязанностей.
 
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