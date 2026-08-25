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Около 3,5 тысяч отделений почты на селе модернизировали по программе ЕР - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Около 3,5 тысяч отделений почты на селе модернизировали по программе ЕР
Около 3,5 тысяч отделений почты на селе модернизировали по программе ЕР - 25.08.2026, ПРАЙМ
Около 3,5 тысяч отделений почты на селе модернизировали по программе ЕР
Около 3,5 тысячи почтовых отделений на селе модернизированы по народной программе "Единой России" с 2021 года, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T20:13+0300
2026-08-25T20:14+0300
бизнес
россия
дмитрий медведев
единая россия
почта россии
госдума
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Около 3,5 тысячи почтовых отделений на селе модернизированы по народной программе "Единой России" с 2021 года, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев. Он сообщил во вторник, что провел совещание по теме модернизации сельских отделений "Почты России". "В целом задачу по модернизации сельских отделений мы решаем достаточно давно и в рамках ряда поручений главы государства. В рамках народной программы, напомню этот факт, с 2021 года приведено в порядок около 3,5 тысячи отделений. Это достаточно такая цифра приличная. По моему поручению фракция "Единая Россия" в марте вместе с правительством нашла дополнительное финансирование по обновлению еще почти тысячи сельских отделений - 936", - сказал Медведев на видео, которое опубликовал на платформе "Макс". Он отметил, что требуются новые подходы, чтобы обеспечить доступность современного уровня услуг в отделениях почты и оптимизировать расходы. Один из экспериментов уже реализован в Тверской области, его результаты могут стать одним из решений вопроса, добавил Медведев. Он также написал, что "Единая Россия" обеспечила принятие Госдумой и правительством РФ законопроекта и подзаконных актов, создав правовую основу для оптимизации расходов и получения дополнительных доходов "Почты России". Совокупный эффект, по оценке правительства, составит 9,5 миллиарда рублей ежегодно, добавил он. "Благодаря усилиям партии каждый год будет выделяться 5 миллиардов рублей на выполнение поручения президента по модернизации более 17 тысяч отделений почтовой связи в сельской и труднодоступной местности", - заключил Медведев.
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бизнес, россия, дмитрий медведев, единая россия, почта россии, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Почта России, Госдума
20:13 25.08.2026 (обновлено: 20:14 25.08.2026)
 
Около 3,5 тысяч отделений почты на селе модернизировали по программе ЕР

Медведев: около 3,5 тысяч отделений почты на селе модернизировали по народной программе ЕР

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Около 3,5 тысячи почтовых отделений на селе модернизированы по народной программе "Единой России" с 2021 года, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.
Он сообщил во вторник, что провел совещание по теме модернизации сельских отделений "Почты России".
"В целом задачу по модернизации сельских отделений мы решаем достаточно давно и в рамках ряда поручений главы государства. В рамках народной программы, напомню этот факт, с 2021 года приведено в порядок около 3,5 тысячи отделений. Это достаточно такая цифра приличная. По моему поручению фракция "Единая Россия" в марте вместе с правительством нашла дополнительное финансирование по обновлению еще почти тысячи сельских отделений - 936", - сказал Медведев на видео, которое опубликовал на платформе "Макс".
Он отметил, что требуются новые подходы, чтобы обеспечить доступность современного уровня услуг в отделениях почты и оптимизировать расходы. Один из экспериментов уже реализован в Тверской области, его результаты могут стать одним из решений вопроса, добавил Медведев.
Он также написал, что "Единая Россия" обеспечила принятие Госдумой и правительством РФ законопроекта и подзаконных актов, создав правовую основу для оптимизации расходов и получения дополнительных доходов "Почты России". Совокупный эффект, по оценке правительства, составит 9,5 миллиарда рублей ежегодно, добавил он.
"Благодаря усилиям партии каждый год будет выделяться 5 миллиардов рублей на выполнение поручения президента по модернизации более 17 тысяч отделений почтовой связи в сельской и труднодоступной местности", - заключил Медведев.
 
БизнесРОССИЯДмитрий МедведевЕдиная РоссияПочта РоссииГосдума
 
 
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