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В Иране заявили, что Россия вошла в число крупнейших экономик мира
В Иране заявили, что Россия вошла в число крупнейших экономик мира - 25.08.2026, ПРАЙМ
В Иране заявили, что Россия вошла в число крупнейших экономик мира
Устойчивая политическая ситуация, экономическая диверсификация позволили России войти в число крупнейших экономик мира, сказал РИА Новости замглавы комитета по... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T22:14+0300
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ТЕГЕРАН, 25 авг - ПРАЙМ. Устойчивая политическая ситуация, экономическая диверсификация позволили России войти в число крупнейших экономик мира, сказал РИА Новости замглавы комитета по экономическим вопросам иранского парламента Джафар Кадери.
Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности, следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю входят Китай, США и Индия.
"Крупная и диверсифицированная экономика, а также политическая стабильность, которую мы наблюдаем в России в последние годы, помогли стране сохранить стабильность", - сказал он.
По словам иранского депутата, Россия сохранила устойчивость, несмотря на задействование ресурсов в конфликте вокруг Украины, а также попытки западных стран подорвать основы российской экономики. "Сама по себе устойчивость России в течение последнего года является хорошим показателем, что им не удается достичь своих целей", - сказал собеседник агентства.
Депутат считает, что Россия способна преодолеть стоящие перед ней вызовы и продолжить заданный темп роста с опорой на внутренние возможности и ресурсы.
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россия, китай, сша, индия
РОССИЯ, КИТАЙ, США, ИНДИЯ
В Иране заявили, что Россия вошла в число крупнейших экономик мира
Иранский депутат Кадери: стабильность позволила РФ войти в число крупнейших экономик мира
ТЕГЕРАН, 25 авг - ПРАЙМ. Устойчивая политическая ситуация, экономическая диверсификация позволили России войти в число крупнейших экономик мира, сказал РИА Новости замглавы комитета по экономическим вопросам иранского парламента Джафар Кадери.
Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности, следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю входят Китай, США и Индия.
"Крупная и диверсифицированная экономика, а также политическая стабильность, которую мы наблюдаем в России в последние годы, помогли стране сохранить стабильность", - сказал он.
По словам иранского депутата, Россия сохранила устойчивость, несмотря на задействование ресурсов в конфликте вокруг Украины, а также попытки западных стран подорвать основы российской экономики. "Сама по себе устойчивость России в течение последнего года является хорошим показателем, что им не удается достичь своих целей", - сказал собеседник агентства.
Депутат считает, что Россия способна преодолеть стоящие перед ней вызовы и продолжить заданный темп роста с опорой на внутренние возможности и ресурсы.