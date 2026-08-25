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Россиянки резко нарастили покупки меда перед Медовым Спасом

Россиянки резко нарастили покупки меда перед Медовым Спасом - 25.08.2026, ПРАЙМ

Россиянки резко нарастили покупки меда перед Медовым Спасом

Россиянки резко нарастили покупки меда после растущего в интернете тренда мазать подошву ради поиска жениха - так, с 10 по 16 августа в торговых сетях X5... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T08:28+0300

2026-08-25T08:28+0300

2026-08-25T08:43+0300

бизнес

общество

x5 retail group

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Россиянки резко нарастили покупки меда после растущего в интернете тренда мазать подошву ради поиска жениха - так, с 10 по 16 августа в торговых сетях X5 женщины купили в 2 раза больше меда, чем неделей ранее, выяснили для РИА Новости аналитики ритейлера. В интернете в последние годы набирает обороты тренд - в Медовый спас, который в России отмечается 14 августа, девушки мажут подошву обуви медом, чтобы привлечь жениха. Согласно народному поверью, намазать подошву должен человек, искренне желающий счастья - мама, подруга или сестра. После этого нужно сделать семь шагов и произнести: "Чтобы мужчины ко мне липли". "С 10 по 16 августа в торговых сетях Х5 зафиксирован кратный рост спроса на мед. Продажи по категории в натуральном выражении выросли на 81% к предыдущей неделе и на 18% к аналогичной неделе прошлого года", - говорится в сообщении. Активнее всего, по данным X5, мед покупали клиенты в возрасте 18-24 лет: продажи в этом сегменте выросли в 2,5 раза по сравнению с периодом 3–9 августа, а прирост к 2025 году составил почти 70%. Сегмент 25–34 лет также показал положительную динамику - продажи к предыдущей неделе почти удвоились, а в годовом выражении выросли почти на четверть. "При этом чаще мед покупали именно женщины: среди покупательниц продажи к прошлой неделе увеличились вдвое, а год к году - почти на треть", - добавили там. Отмечается, что в этот период покупатели отдавали предпочтение стандартным и мелкоформатным упаковкам. Банка меда объемом 150 грамм стала самым быстрорастущим форматом и продемонстрировала прирост почти в 2,5 раза относительно прошлого года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , x5 retail group