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Руководство Ростехнадзора выехало на место пожара на Амурском ГХК - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Руководство Ростехнадзора выехало на место пожара на Амурском ГХК
Руководство Ростехнадзора выехало на место пожара на Амурском ГХК - 25.08.2026, ПРАЙМ
Руководство Ростехнадзора выехало на место пожара на Амурском ГХК
Замглавы Ростехнадзора Вадим Сергеев и глава дальневосточного управления Ростехнадзора Александр Панов выехали на место пожара на Амурском ГХК (АГХК) для оценки | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T14:53+0300
2026-08-25T14:53+0300
россия
общество
китай
ростехнадзор
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Замглавы Ростехнадзора Вадим Сергеев и глава дальневосточного управления Ростехнадзора Александр Панов выехали на место пожара на Амурском ГХК (АГХК) для оценки ситуации, после чего в среду будет принято решение о создании комиссии по расследованию причин происшествия, сообщил РИА Новости представитель ведомства Андрей Виль. "На месте работают инспекторы Ростехнадзора. Для оценки ситуации также выехал руководитель дальневосточного управления Ростехнадзора Александр Панов и по распоряжению руководителя Ростехнадзора вылетает его заместитель Вадим Сергеев", - сказал представитель. "Решение о создании комиссии по техническому расследованию будет завтра, после оценки ситуации", - добавил он. Амурский ГХК во вторник сообщил, что на территории площадки строительства предприятия произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. В пресс-службе предприятия РИА Новости уточнили, что возгорание локализовано. По последним данным, пострадал 131 человек, один человек погиб, это гражданин Китая.
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россия, общество , китай, ростехнадзор
РОССИЯ, Общество , КИТАЙ, Ростехнадзор
14:53 25.08.2026
 
Руководство Ростехнадзора выехало на место пожара на Амурском ГХК

Руководство Ростехнадзора выехало на место пожара на Амурском ГХК

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Замглавы Ростехнадзора Вадим Сергеев и глава дальневосточного управления Ростехнадзора Александр Панов выехали на место пожара на Амурском ГХК (АГХК) для оценки ситуации, после чего в среду будет принято решение о создании комиссии по расследованию причин происшествия, сообщил РИА Новости представитель ведомства Андрей Виль.
"На месте работают инспекторы Ростехнадзора. Для оценки ситуации также выехал руководитель дальневосточного управления Ростехнадзора Александр Панов и по распоряжению руководителя Ростехнадзора вылетает его заместитель Вадим Сергеев", - сказал представитель.
"Решение о создании комиссии по техническому расследованию будет завтра, после оценки ситуации", - добавил он.
Амурский ГХК во вторник сообщил, что на территории площадки строительства предприятия произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. В пресс-службе предприятия РИА Новости уточнили, что возгорание локализовано. По последним данным, пострадал 131 человек, один человек погиб, это гражданин Китая.
 
РОССИЯОбществоКИТАЙРостехнадзор
 
 
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