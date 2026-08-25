https://1prime.ru/20260825/rostekhnadzor-872659649.html

Руководство Ростехнадзора выехало на место пожара на Амурском ГХК

Руководство Ростехнадзора выехало на место пожара на Амурском ГХК - 25.08.2026, ПРАЙМ

Руководство Ростехнадзора выехало на место пожара на Амурском ГХК

Замглавы Ростехнадзора Вадим Сергеев и глава дальневосточного управления Ростехнадзора Александр Панов выехали на место пожара на Амурском ГХК (АГХК) для оценки | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T14:53+0300

2026-08-25T14:53+0300

2026-08-25T14:53+0300

россия

общество

китай

ростехнадзор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872659649.jpg?1787658798

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Замглавы Ростехнадзора Вадим Сергеев и глава дальневосточного управления Ростехнадзора Александр Панов выехали на место пожара на Амурском ГХК (АГХК) для оценки ситуации, после чего в среду будет принято решение о создании комиссии по расследованию причин происшествия, сообщил РИА Новости представитель ведомства Андрей Виль. "На месте работают инспекторы Ростехнадзора. Для оценки ситуации также выехал руководитель дальневосточного управления Ростехнадзора Александр Панов и по распоряжению руководителя Ростехнадзора вылетает его заместитель Вадим Сергеев", - сказал представитель. "Решение о создании комиссии по техническому расследованию будет завтра, после оценки ситуации", - добавил он. Амурский ГХК во вторник сообщил, что на территории площадки строительства предприятия произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. В пресс-службе предприятия РИА Новости уточнили, что возгорание локализовано. По последним данным, пострадал 131 человек, один человек погиб, это гражданин Китая.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , китай, ростехнадзор