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РСПП: меры поддержки бизнеса снизят необходимость передачи активов

РСПП: меры поддержки бизнеса снизят необходимость передачи активов - 25.08.2026, ПРАЙМ

РСПП: меры поддержки бизнеса снизят необходимость передачи активов

Меры поддержки бизнеса, инвестирующего в повышение безопасности своих объектов от внешних угроз, а также производителей средств защиты, сведут к минимуму... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T10:41+0300

2026-08-25T10:41+0300

2026-08-25T10:41+0300

финансы

александр шохин

владимир путин

рспп

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Меры поддержки бизнеса, инвестирующего в повышение безопасности своих объектов от внешних угроз, а также производителей средств защиты, сведут к минимуму необходимость передачи активов во временное управление, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры РФ. Объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности. "Необходимо продолжение дискуссии по мерам поддержки компаний, инвестирующих в повышение защищенности своих объектов, предприятий, пострадавших от БПЛА, а также компаний, производящих средства защиты. Такой системный подход позволит минимизировать необходимость передачи активов во временное управление", - сказал Шохин, которого цитирует пресс-служба РСПП. В конце мая глава Шохин на встрече с Путиным поднял несколько вопросов в части взаимодействия бизнеса и власти по противодействию террористическим атакам. Среди них обеспечение вооружением, в том числе системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и лазерными установками, привлечение резервистов на охрану промышленных объектов и другие.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, александр шохин, владимир путин, рспп