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РСПП: меры поддержки бизнеса снизят необходимость передачи активов - 25.08.2026, ПРАЙМ
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РСПП: меры поддержки бизнеса снизят необходимость передачи активов
РСПП: меры поддержки бизнеса снизят необходимость передачи активов - 25.08.2026, ПРАЙМ
РСПП: меры поддержки бизнеса снизят необходимость передачи активов
Меры поддержки бизнеса, инвестирующего в повышение безопасности своих объектов от внешних угроз, а также производителей средств защиты, сведут к минимуму... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T10:41+0300
2026-08-25T10:41+0300
финансы
александр шохин
владимир путин
рспп
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Меры поддержки бизнеса, инвестирующего в повышение безопасности своих объектов от внешних угроз, а также производителей средств защиты, сведут к минимуму необходимость передачи активов во временное управление, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры РФ. Объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности. "Необходимо продолжение дискуссии по мерам поддержки компаний, инвестирующих в повышение защищенности своих объектов, предприятий, пострадавших от БПЛА, а также компаний, производящих средства защиты. Такой системный подход позволит минимизировать необходимость передачи активов во временное управление", - сказал Шохин, которого цитирует пресс-служба РСПП. В конце мая глава Шохин на встрече с Путиным поднял несколько вопросов в части взаимодействия бизнеса и власти по противодействию террористическим атакам. Среди них обеспечение вооружением, в том числе системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и лазерными установками, привлечение резервистов на охрану промышленных объектов и другие.
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финансы, александр шохин, владимир путин, рспп
Финансы, Александр Шохин, Владимир Путин, РСПП
10:41 25.08.2026
 
РСПП: меры поддержки бизнеса снизят необходимость передачи активов

Глава РСПП Шохин: меры поддержки бизнеса сведут к минимуму необходимость передачи активов

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Меры поддержки бизнеса, инвестирующего в повышение безопасности своих объектов от внешних угроз, а также производителей средств защиты, сведут к минимуму необходимость передачи активов во временное управление, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры РФ. Объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности.
"Необходимо продолжение дискуссии по мерам поддержки компаний, инвестирующих в повышение защищенности своих объектов, предприятий, пострадавших от БПЛА, а также компаний, производящих средства защиты. Такой системный подход позволит минимизировать необходимость передачи активов во временное управление", - сказал Шохин, которого цитирует пресс-служба РСПП.
В конце мая глава Шохин на встрече с Путиным поднял несколько вопросов в части взаимодействия бизнеса и власти по противодействию террористическим атакам. Среди них обеспечение вооружением, в том числе системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и лазерными установками, привлечение резервистов на охрану промышленных объектов и другие.
 
ФинансыАлександр ШохинВладимир ПутинРСПП
 
 
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