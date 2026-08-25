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Юань продолжил дорожать к рублю на Мосбирже
Юань продолжил дорожать к рублю на Мосбирже - 25.08.2026, ПРАЙМ
Юань продолжил дорожать к рублю на Мосбирже
Рублю пока не хватает поддержки от продажи валюты экспортерами в преддверии очередного налогового периода, поэтому на фоне дешевеющей нефти и сезонного фактора... | 25.08.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Рублю пока не хватает поддержки от продажи валюты экспортерами в преддверии очередного налогового периода, поэтому на фоне дешевеющей нефти и сезонного фактора он продолжает дешеветь к юаню во вторник, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня к 15.49 мск рос на 9 копеек, до 12,58 рубля. Торги понедельника китайская валюта завершила ростом на 16 копеек. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 2,88%, до 87,93 доллара за баррель. "Движение обусловлено структурным дисбалансом валютного рынка - слабыми продажами валюты экспортерами при повышенном спросе импортеров. Такая динамика характерна для августа третий год подряд и пока перевешивает обычную поддержку рубля со стороны приближающегося налогового периода", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "На валютном рынке российский рубль не получает достаточной поддержки от предложения валюты со стороны экспортеров на фоне наступления очередного налогового периода… Отчасти слабость рубля объясняется более низкими ценами на нефть. Дополнительное давление на рубль оказывает спрос на защитные активы на фоне сохраняющейся геополитической напряженности", - рассказал Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Прогнозы "В конечном счете тренд на ослабление рубля сохраняется, и валютные курсы могут проверить на прочность верхние границы диапазонов 12,2-12,6 рубля за китайский юань, 82-85 рублей за доллар США и 96-99 рублей за евро", - прогнозирует Дудников. "Наиболее вероятный сценарий на ближайшее время - продолжение плавного ослабления рубля с консолидацией USD/RUB в диапазоне 83-85 рублей. К верхней границе может давить раскрытие деталей новых санкций против Ирана.., к нижней - признаки активизации продаж валюты экспортерами", - предполагает Силаев.
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Рынок, США, ИРАН, УК Альфа-Капитал, Альфа-Капитал
Юань продолжил дорожать к рублю на Мосбирже
Курс юаня на Московской бирже вырос на девять копеек, до 12,58 рубля
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Рублю пока не хватает поддержки от продажи валюты экспортерами в преддверии очередного налогового периода, поэтому на фоне дешевеющей нефти и сезонного фактора он продолжает дешеветь к юаню во вторник, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня к 15.49 мск рос на 9 копеек, до 12,58 рубля. Торги понедельника китайская валюта завершила ростом на 16 копеек.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 2,88%, до 87,93 доллара за баррель.
"Движение обусловлено структурным дисбалансом валютного рынка - слабыми продажами валюты экспортерами при повышенном спросе импортеров. Такая динамика характерна для августа третий год подряд и пока перевешивает обычную поддержку рубля со стороны приближающегося налогового периода", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
"На валютном рынке российский рубль не получает достаточной поддержки от предложения валюты со стороны экспортеров на фоне наступления очередного налогового периода… Отчасти слабость рубля объясняется более низкими ценами на нефть. Дополнительное давление на рубль оказывает спрос на защитные активы на фоне сохраняющейся геополитической напряженности", - рассказал Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
"В конечном счете тренд на ослабление рубля сохраняется, и валютные курсы могут проверить на прочность верхние границы диапазонов 12,2-12,6 рубля за китайский юань, 82-85 рублей за доллар США и 96-99 рублей за евро", - прогнозирует Дудников.
"Наиболее вероятный сценарий на ближайшее время - продолжение плавного ослабления рубля с консолидацией USD/RUB в диапазоне 83-85 рублей. К верхней границе может давить раскрытие деталей новых санкций против Ирана.., к нижней - признаки активизации продаж валюты экспортерами", - предполагает Силаев.