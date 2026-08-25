https://1prime.ru/20260825/rubl-872672623.html

Рубль, который смог: аналитики дали прогноз по курсу российской валюты

Рубль, который смог: аналитики дали прогноз по курсу российской валюты - 25.08.2026, ПРАЙМ

Рубль, который смог: аналитики дали прогноз по курсу российской валюты

Рубль, несмотря на ряд давящих факторов, среди которых дешевеющая нефть, к вечеру смог отыграть все снижение, завершив день на уровне предыдущего закрытия,... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T19:54+0300

2026-08-25T19:54+0300

2026-08-25T19:54+0300

рынок

дмитрий бабин

"бкс мир инвестиций"

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Рубль, несмотря на ряд давящих факторов, среди которых дешевеющая нефть, к вечеру смог отыграть все снижение, завершив день на уровне предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился всего на четверть копейки, оставшись на уровне предыдущего закрытия - 12,49 рубля. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent к 19.18 мск дешевел на 3,66%, до 87,23 доллара за баррель. Курс юаня за вторник продемонстрировал практически минимальные изменения в 0,02%. При этом китайская валюта в течение дня несколько раз меняла направление динамики, двигаясь в диапазоне 12,45-12,6 рубля. Рубль вновь открылся снижением к юаню и некоторое время активно дешевел. Затем российская валюта стала корректироваться, но не сумела развить этот импульс, перейдя к консолидации, комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Дополнительное предложение валюты от экспортеров пока лишь ограничивает масштабы снижения. Девальвационный импульс рубля вновь совпал с волной продаж на рынках акций и ОФЗ – в условиях повышенной турбулентности инвесторы, как правило, сокращают рискованные позиции и переводят часть средств в валюту", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Дополнительное давление на рубль оказывает изменение баланса торговых операций, импортеры увеличили активность в преддверии сезона высоких продаж, добавил он. "Локально на помощь нацвалюте может прийти стабилизация и разворот в акциях и облигациях. Краткосрочные ориентиры по курсу рубля – 83–85 за доллар и 12,25–12,65 за юань", - делится Смирнов. На завтра Наталья Мильчакова из Freedom Global ожидает по курсам доллара, евро и юаня: 83–85, 96–98 и 12,3–12,8 соответственно.

https://1prime.ru/20260824/rubl-872634177.html

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рынок, дмитрий бабин, "бкс мир инвестиций"