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Глава управляющей румынской АЭС компании ушел в отставку, пишут СМИ
Глава управляющей румынской АЭС компании ушел в отставку, пишут СМИ - 25.08.2026, ПРАЙМ
Глава управляющей румынской АЭС компании ушел в отставку, пишут СМИ
Директор госпредприятия Nuclearelectrica, управляющего единственной румынской АЭС "Чернаводэ", Космин Гицэ подал в отставку в разгар энергетического кризиса в... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T21:35+0300
2026-08-25T21:35+0300
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КИШИНЕВ, 25 авг - ПРАЙМ. Директор госпредприятия Nuclearelectrica, управляющего единственной румынской АЭС "Чернаводэ", Космин Гицэ подал в отставку в разгар энергетического кризиса в стране и отключения АЭС от национальной энергосистемы из-за обмеления Дуная, сообщает румынский портал Gîndul.ro. Реакторы АЭС "Чернаводэ" были отключены в Румынии из-за низкого уровня воды в Дунае. Правительство Румынии 31 июля объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электроэнергии на фоне засухи. "Генеральный директор Nuclearelectrica Космин Гицэ, занимавший этот пост с 2017 года, объявил о своей отставке во вторник вечером. Генеральный директор Nuclearelectrica неожиданно подал в отставку на фоне энергетического кризиса и остановки обоих ядерных реакторов", - говорится в сообщении. Поясняется, что Гицэ был председателем админсовета Национальной урановой компании в Бухаресте и государственным советником премьера в правительстве Румынии. АЭС "Чернаводэ" - единственная атомная электростанция Румынии. Она расположена на берегу Дуная и использует речную воду для охлаждения реакторов, поэтому уровень воды напрямую влияет на безопасную эксплуатацию энергоблоков. Два реактора станции обеспечивают около 20% выработки электроэнергии в стране.
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мировая экономика, румыния, бухарест
Мировая экономика, РУМЫНИЯ, Бухарест
Глава управляющей румынской АЭС компании ушел в отставку, пишут СМИ
Gîndul.ro: глава управляющей румынской АЭС компании ушел в отставку на фоне энергокризиса
КИШИНЕВ, 25 авг - ПРАЙМ. Директор госпредприятия Nuclearelectrica, управляющего единственной румынской АЭС "Чернаводэ", Космин Гицэ подал в отставку в разгар энергетического кризиса в стране и отключения АЭС от национальной энергосистемы из-за обмеления Дуная, сообщает румынский портал Gîndul.ro.
Реакторы АЭС "Чернаводэ" были отключены в Румынии из-за низкого уровня воды в Дунае. Правительство Румынии 31 июля объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электроэнергии на фоне засухи.
"Генеральный директор Nuclearelectrica Космин Гицэ, занимавший этот пост с 2017 года, объявил о своей отставке во вторник вечером. Генеральный директор Nuclearelectrica неожиданно подал в отставку на фоне энергетического кризиса и остановки обоих ядерных реакторов", - говорится в сообщении.
Поясняется, что Гицэ был председателем админсовета Национальной урановой компании в Бухаресте и государственным советником премьера в правительстве Румынии.
АЭС "Чернаводэ" - единственная атомная электростанция Румынии. Она расположена на берегу Дуная и использует речную воду для охлаждения реакторов, поэтому уровень воды напрямую влияет на безопасную эксплуатацию энергоблоков. Два реактора станции обеспечивают около 20% выработки электроэнергии в стране.