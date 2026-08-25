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Рынок акций РФ корректируется вверх после вчерашнего обвала

Рынок акций РФ корректируется вверх после вчерашнего обвала - 25.08.2026, ПРАЙМ

Рынок акций РФ корректируется вверх после вчерашнего обвала

Российский рынок акций после вчерашнего обвала демонстрирует коррекционный рост в начале основной торговой сессии вторника, следует из данных Московской биржи и | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T10:34+0300

2026-08-25T10:34+0300

2026-08-25T10:34+0300

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций после вчерашнего обвала демонстрирует коррекционный рост в начале основной торговой сессии вторника, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.12 мск растет на 1,21% относительно предыдущего закрытия, до 2 096,18 пункта. В лидерах роста стоимости - акции "Самолета" (+4,07%), "Озона" (+3,78%), "Сегежи" (+2,3%), "Дома.рф" (+2,17%), АФК "Система" (+2,1%). Снижаются в цене акции "М.Видео" (−2,7%) и "Фармсинтеза" (−0,28%). "Сегодня с утра рынок корректируется наверх, и хотя новостных поводов для роста немного, технически бумаги выглядят очень сильно перепроданными. На уровне 1900-2000 пунктов по индексу Мосбиржи находится сильная поддержка, и рынок, даже несмотря на вчерашнюю панику, ниже 2000 пунктов так и не пошел", - комментирует Наталья Мильчакова Freedom Global. "Сегодня ожидаем попыток рынка отскочить на фоне фиксации прибыли по коротким позициям, что может способствовать тестированию индексом Мосбиржи верхней границы диапазона 2000-2100 пунктов", - добавляет Богдан Зварич из ПСБ. Однако основной тренд на рынке остается нисходящим с сохранением рисков обновления годовых минимумов. На рынок акций продолжат оказывать давление вероятность дальнейшего замедления экономического роста, а также растущие ожидания паузы в цикле снижения ключевой ставки Банка России на заседании в сентябре, заключает он.

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рынок, торги, акции, богдан зварич, мосбиржа, озон, дом.рф