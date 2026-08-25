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Российский рынок акций умеренно растет

Российский рынок акций умеренно растет - 25.08.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций умеренно растет

Российский рынок акций растет в попытках отыграть вчерашний обвал, однако давление со стороны ряда факторов не позволяет ему развить более уверенное движение... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T15:53+0300

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в попытках отыграть вчерашний обвал, однако давление со стороны ряда факторов не позволяет ему развить более уверенное движение вверх, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.17 мск рос на 0,63%, до 2 084,24 пункта. В понедельник индекс снизился на 2,99%. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 2,79%, до 88,01 доллара за баррель. Во вторник утром российский рынок акций пребывал в фазе коррекции - инвесторы пытались отыграть часть ранее понесенных убытков, но общий настрой на площадке оставался подавленным, комментирует Валерия Попова из ИК "Риком-Траст". "Основное давление сохраняют геополитические риски и отсутствие прогресса в переговорах по украинскому урегулированию... Нефть Brent также откатилась к 91–92 долларам за баррель, не давая нефтегазовому сектору сильной поддержки", - рассказал Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам". Высокая доходность по облигациям также оказывает определенное давление на рынок акций, доходность по 10-летним ОФЗ хотя и опустилась на 10 базисных пунктов, но все еще превышает 16%, отметил Александр Дудников из "Цифра брокер". Лидеры роста и снижения котировок В лидерах роста - акции "Самолета" (+3,12%), "МТС Банка" (+2,79%), ПИКа (+2,46%), ДВМП (+2,31%), "Дом.РФ" (+2,03%). В лидерах снижения - акции "М.Видео" (−3,24%), "Вуш Холдинга" (−2,63%), "Полюса" (−2,59%), "Мечела" (−1,68%), "Новабев" (−1,45%). Прогнозы "С технической точки зрения... сохраняется вероятность сползания индекса в направлении 2000 пунктов", - считает Дудников. "Техническая картина по индексу Мосбиржи сохраняет негативный окрас: не сумев закрепиться выше отметки 2200 пунктов, рынок продолжил движение вниз. В отсутствие сильных драйверов роста возвращение индекса к уровню 2200 пунктов выглядит маловероятным", - анализирует Попова. По ее оценке, к завершению основной торговой сессии индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2030–2100 пунктов.

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рынок, торги, мосбиржа, риком-траст, финам