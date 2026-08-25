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S7 с 20 декабря запустит рейс из Новосибирска в Коломбо
S7 с 20 декабря запустит рейс из Новосибирска в Коломбо - 25.08.2026, ПРАЙМ
S7 с 20 декабря запустит рейс из Новосибирска в Коломбо
Авиакомпания S7 ("Сибирь") с 20 декабря запустит рейс из Новосибирска в Коломбо с технической посадкой в Индии, сообщил перевозчик. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T08:27+0300
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 ("Сибирь") с 20 декабря запустит рейс из Новосибирска в Коломбо с технической посадкой в Индии, сообщил перевозчик.
"S7 Airlines запускает новое международное направление Новосибирск — Коломбо. С 20 декабря 2026 года путешественники смогут отправиться из Сибири на Шри-Ланку напрямую. Билеты уже в продаже. Рейсы будут выполняться два раза в неделю с технической посадкой для дозаправки в Джайпуре (Индия)", - говорится в сообщении.
Рейсы запланированы два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям, а время в пути составит около 10 часов, отметили в S7.
"Шри-Ланка подойдет для самых разных путешествий: здесь можно провести отпуск у океана и заняться серфингом, отправиться в горы к чайным плантациям или исследовать древние храмы", - отмечается в пресс-релизе.
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бизнес, новосибирск, индия, шри-ланка, s7
Бизнес, НОВОСИБИРСК, ИНДИЯ, ШРИ-ЛАНКА, S7
S7 с 20 декабря запустит рейс из Новосибирска в Коломбо
S7 запустит рейс из Новосибирска в Коломбо с технической посадкой в Индии
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 ("Сибирь") с 20 декабря запустит рейс из Новосибирска в Коломбо с технической посадкой в Индии, сообщил перевозчик.
"S7 Airlines запускает новое международное направление Новосибирск — Коломбо. С 20 декабря 2026 года путешественники смогут отправиться из Сибири на Шри-Ланку напрямую. Билеты уже в продаже. Рейсы будут выполняться два раза в неделю с технической посадкой для дозаправки в Джайпуре (Индия)", - говорится в сообщении.
Рейсы запланированы два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям, а время в пути составит около 10 часов, отметили в S7.
"Шри-Ланка подойдет для самых разных путешествий: здесь можно провести отпуск у океана и заняться серфингом, отправиться в горы к чайным плантациям или исследовать древние храмы", - отмечается в пресс-релизе.