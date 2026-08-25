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Швейцария не имеет оснований для конфискации активов России - SECO

Швейцария не имеет оснований для конфискации активов России - SECO - 25.08.2026, ПРАЙМ

Швейцария не имеет оснований для конфискации активов России - SECO

Швейцария не имеет юридических оснований для конфискации замороженных российских активов, как частных, так и принадлежащих Центробанку РФ, сообщили РИА Новости... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T08:51+0300

2026-08-25T08:51+0300

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ЖЕНЕВА, 25 авг – ПРАЙМ. Швейцария не имеет юридических оснований для конфискации замороженных российских активов, как частных, так и принадлежащих Центробанку РФ, сообщили РИА Новости в Государственном секретариате Швейцарии по экономике (SECO). Ранее в SECO сообщили агентству, что сумма замороженных частных российских финансовых активов в стране выросла более чем на миллиард франков с 7,4 миллиарда в 2025 до 8,5 миллиарда в 2026 году. "В настоящее время в Швейцарии отсутствуют правовые основания для конфискации российских частных активов, полученных законным путем, или активов Центрального банка России", - заявил официальный представитель ведомства Фабиан Майенфиш на вопрос, ведутся ли в настоящее время судебные разбирательства по вопросу возможной конфискации замороженных российских активов. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

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финансы, россия, швейцария, украина, европа, сергей лавров, ес, центральные банки, euroclear