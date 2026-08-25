https://1prime.ru/20260825/seco-872643636.html
Швейцария не имеет оснований для конфискации активов России - SECO
Швейцария не имеет оснований для конфискации активов России - SECO - 25.08.2026, ПРАЙМ
Швейцария не имеет оснований для конфискации активов России - SECO
Швейцария не имеет юридических оснований для конфискации замороженных российских активов, как частных, так и принадлежащих Центробанку РФ, сообщили РИА Новости... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T08:51+0300
2026-08-25T08:51+0300
2026-08-25T08:51+0300
финансы
россия
швейцария
украина
европа
сергей лавров
ес
центральные банки
euroclear
https://cdnn.1prime.ru/img/83744/92/837449280_0:0:765:430_1920x0_80_0_0_d0c8572a3722d12135f1c21bdeb21f70.jpg
ЖЕНЕВА, 25 авг – ПРАЙМ. Швейцария не имеет юридических оснований для конфискации замороженных российских активов, как частных, так и принадлежащих Центробанку РФ, сообщили РИА Новости в Государственном секретариате Швейцарии по экономике (SECO). Ранее в SECO сообщили агентству, что сумма замороженных частных российских финансовых активов в стране выросла более чем на миллиард франков с 7,4 миллиарда в 2025 до 8,5 миллиарда в 2026 году. "В настоящее время в Швейцарии отсутствуют правовые основания для конфискации российских частных активов, полученных законным путем, или активов Центрального банка России", - заявил официальный представитель ведомства Фабиан Майенфиш на вопрос, ведутся ли в настоящее время судебные разбирательства по вопросу возможной конфискации замороженных российских активов. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
швейцария
украина
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83744/92/837449280_0:0:685:514_1920x0_80_0_0_154d2db638bac38005a8bc28485baffd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, швейцария, украина, европа, сергей лавров, ес, центральные банки, euroclear
Финансы, РОССИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, Сергей Лавров, ЕС, центральные банки, Euroclear
Швейцария не имеет оснований для конфискации активов России - SECO
SECO: у Швейцарии нет оснований для конфискации замороженных российских активов
ЖЕНЕВА, 25 авг – ПРАЙМ. Швейцария не имеет юридических оснований для конфискации замороженных российских активов, как частных, так и принадлежащих Центробанку РФ, сообщили РИА Новости в Государственном секретариате Швейцарии по экономике (SECO).
Ранее в SECO сообщили агентству, что сумма замороженных частных российских финансовых активов в стране выросла более чем на миллиард франков с 7,4 миллиарда в 2025 до 8,5 миллиарда в 2026 году.
"В настоящее время в Швейцарии отсутствуют правовые основания для конфискации российских частных активов, полученных законным путем, или активов Центрального банка России", - заявил официальный представитель ведомства Фабиан Майенфиш на вопрос, ведутся ли в настоящее время судебные разбирательства по вопросу возможной конфискации замороженных российских активов.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.