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Польшу ждет расплата за "безумие" с "Северным потоком", пишут СМИ

Польшу ждет расплата за "безумие" с "Северным потоком", пишут СМИ - 25.08.2026, ПРАЙМ

Польшу ждет расплата за "безумие" с "Северным потоком", пишут СМИ

Польша считала вопрос "Северного потока" закрытым, но ошиблась, пишет ИноСМИ со ссылкой на Myśl Polska. По словам автора, есть две веские причины, чтобы... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T13:38+0300

2026-08-25T13:38+0300

2026-08-25T13:40+0300

газ

мировая экономика

германия

украина

польша

дональд туск

газпром

wintershall dea

e.on

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Польша считала вопрос "Северного потока" закрытым, но ошиблась, пишет ИноСМИ со ссылкой на Myśl Polska. По словам автора, есть две веские причины, чтобы вернуться к этой теме. Во-первых, Германия завершила собственное расследование и установила исполнителей теракта — группу украинских аквалангистов, которые отправились на яхте "Андромеда" к месту взрыва. Во-вторых, идея восстановления газопровода после завершения конфликта на Украине вовсе не сдана в утиль — существуют готовые планы, в том числе и у американцев, по запуску "Северного потока" вновь. Так что хоронить его пока рано.Однако прежде чем говорить о восстановлении, состоится суд над украинцами, взорвавшими газопровод в сентябре 2022 года. Один из подозреваемых, Владимир Ж., до недавнего времени находился в Польше, пользуясь политической и судебной защитой. Несмотря на европейский ордер на арест, выданный Германией, польский суд под председательством Дариуша Лубовского не только отказался экстрадировать украинца, но и назвал его "героем всего человечества". Интересно, что премьер-министр Дональд Туск, известный своей проевропейской позицией, похвалил это решение, хотя юридических оснований для него не было.Позже Владимира Ж. пригласили на съемки американского фильма о его "подвиге". Он согласился и прибыл в Хорватию, где был задержан. Теперь хорватский суд, скорее всего, выдаст его Германии, где он предстанет перед судом в совершенно иной роли — не героя, а обвиняемого.После этого будет установлена причастность Польши к теракту. В чем она заключалась? В оперативной помощи украинской группе, которая устроила базу в Польше под видом зарегистрированной компании и использовала порт в Колобжеге для подготовки взрыва? Или в уничтожении следов и дезинформации немецких следователей, которые обращались к польским властям за помощью? Обо всем этом подробно рассказал американский журналист Боян Панчевски в своей книге "Взорвать Северный поток", которая в Польше замалчивается.Когда немецкие следователи попросили предоставить записи с камер наблюдения в порту Колобжег, Варшава сначала молчала несколько месяцев, а затем заявила, что записей нет. Аналогично власти отказались предоставить данные о телефонах, которыми пользовались украинцы в Польше. Более того, Станислав Жарин, отвечавший в правительстве ПиС за безопасность информационного пространства, сознательно дезинформировал немецкую сторону, утверждая, что это "российская провокация".Дональд Туск пошел по тому же пути. Комментируя задержание Владимира Ж., он заявил, что преследовать нужно не исполнителей, а создателя "Северного потока". При этом он забыл, что это был не только российский, но и европейский проект. Акционерами Nord Stream AG были российский "Газпром" (51%), немецкие Wintershall Dea и E.ON (по 15,5%), нидерландская Gasunie (9%) и французская Engie (9%). Преступление есть преступление, и убытки акционеров могут быть взысканы не только с Украины, но и с Польши. Автор называет такое отношение к вопросу не иначе как "безумием".

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газ, мировая экономика, германия, украина, польша, дональд туск, газпром, wintershall dea, e.on