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Parus Asset Management будет более взвешенно выбирать крупные склады

Parus Asset Management будет более взвешенно выбирать крупные склады - 25.08.2026, ПРАЙМ

Parus Asset Management будет более взвешенно выбирать крупные склады

Parus Asset Management будет более взвешенно принимать решение о включении в свой портфель крупных складов, сообщил журналистам генеральный директор компании... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T12:30+0300

2026-08-25T12:30+0300

2026-08-25T12:30+0300

бизнес

красноярск

parus asset management

wildberries

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Parus Asset Management будет более взвешенно принимать решение о включении в свой портфель крупных складов, сообщил журналистам генеральный директор компании Алексей Сивяков. По его словам, сегодня среди объектов под управлением компании находится десять складских комплексов, в том числе склад Wildberries в Красноярске. "Безусловно, с большей осторожностью", - сказал Сивяков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Недвижимость. Сивяков отметил, что все активы, управляемые компанией, застрахованы. "У нас есть страховки по каждому из объектов, они соответствуют рыночным трендам и максимальным возможностям, которые предоставляет страховая компания", - сказал он.

красноярск

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бизнес, красноярск, parus asset management, wildberries