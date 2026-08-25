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Parus Asset Management будет более взвешенно выбирать крупные склады
Parus Asset Management будет более взвешенно выбирать крупные склады - 25.08.2026, ПРАЙМ
Parus Asset Management будет более взвешенно выбирать крупные склады
Parus Asset Management будет более взвешенно принимать решение о включении в свой портфель крупных складов, сообщил журналистам генеральный директор компании... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T12:30+0300
2026-08-25T12:30+0300
2026-08-25T12:30+0300
бизнес
красноярск
parus asset management
wildberries
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Parus Asset Management будет более взвешенно принимать решение о включении в свой портфель крупных складов, сообщил журналистам генеральный директор компании Алексей Сивяков.
По его словам, сегодня среди объектов под управлением компании находится десять складских комплексов, в том числе склад Wildberries в Красноярске.
"Безусловно, с большей осторожностью", - сказал Сивяков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Недвижимость.
Сивяков отметил, что все активы, управляемые компанией, застрахованы.
"У нас есть страховки по каждому из объектов, они соответствуют рыночным трендам и максимальным возможностям, которые предоставляет страховая компания", - сказал он.
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бизнес, красноярск, parus asset management, wildberries
Бизнес, Красноярск, PARUS Asset Management, Wildberries
Parus Asset Management будет более взвешенно выбирать крупные склады
Parus Asset Management будет более взвешенно принимать решение о включении крупных складов
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Parus Asset Management будет более взвешенно принимать решение о включении в свой портфель крупных складов, сообщил журналистам генеральный директор компании Алексей Сивяков.
По его словам, сегодня среди объектов под управлением компании находится десять складских комплексов, в том числе склад Wildberries в Красноярске.
"Безусловно, с большей осторожностью", - сказал Сивяков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Недвижимость.
Сивяков отметил, что все активы, управляемые компанией, застрахованы.
"У нас есть страховки по каждому из объектов, они соответствуют рыночным трендам и максимальным возможностям, которые предоставляет страховая компания", - сказал он.