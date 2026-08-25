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Сотрудники АГХК, не задействованные в ликвидации пожара, выведены с объекта
Сотрудники АГХК, не задействованные в ликвидации пожара, выведены с объекта - 25.08.2026, ПРАЙМ
Сотрудники АГХК, не задействованные в ликвидации пожара, выведены с объекта
Сотрудники Амурского газохимического комплекса, не задействованные в ликвидации пожара, выведены с объекта, сообщает правительство Амурской области. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T11:35+0300
2026-08-25T11:35+0300
2026-08-25T11:35+0300
амурская область
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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – ПРАЙМ. Сотрудники Амурского газохимического комплекса, не задействованные в ликвидации пожара, выведены с объекта, сообщает правительство Амурской области.
Ранее в пресс-службе предприятия сообщили, что на территории площадки строительства АГХК произошло возгорание. Идет остановка оборудования, находящегося в пусконаладочных работах. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. Информации о пострадавших на данный момент нет, масштаб повреждений и обстоятельства происшествия устанавливаются. В пресс-службе предприятия РИА Новости уточнили, что возгорание локализовано.
"Сотрудники, не задействованные в устранении чрезвычайной ситуации, выведены за пределы территории объекта. На месте работают профильные оперативные службы", - говорится в сообщении.
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амурская область
Сотрудники АГХК, не задействованные в ликвидации пожара, выведены с объекта
Власти: сотрудники АГХК, не задействованные в ликвидации пожара, выведены с объекта
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – ПРАЙМ. Сотрудники Амурского газохимического комплекса, не задействованные в ликвидации пожара, выведены с объекта, сообщает правительство Амурской области.
Ранее в пресс-службе предприятия сообщили, что на территории площадки строительства АГХК произошло возгорание. Идет остановка оборудования, находящегося в пусконаладочных работах. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. Информации о пострадавших на данный момент нет, масштаб повреждений и обстоятельства происшествия устанавливаются. В пресс-службе предприятия РИА Новости уточнили, что возгорание локализовано.
"Сотрудники, не задействованные в устранении чрезвычайной ситуации, выведены за пределы территории объекта. На месте работают профильные оперативные службы", - говорится в сообщении.