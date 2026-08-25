https://1prime.ru/20260825/sotrudniki-872648579.html

Сотрудники АГХК, не задействованные в ликвидации пожара, выведены с объекта

Сотрудники АГХК, не задействованные в ликвидации пожара, выведены с объекта - 25.08.2026, ПРАЙМ

Сотрудники АГХК, не задействованные в ликвидации пожара, выведены с объекта

Сотрудники Амурского газохимического комплекса, не задействованные в ликвидации пожара, выведены с объекта, сообщает правительство Амурской области. | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T11:35+0300

2026-08-25T11:35+0300

2026-08-25T11:35+0300

амурская область

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872648579.jpg?1787646954

ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – ПРАЙМ. Сотрудники Амурского газохимического комплекса, не задействованные в ликвидации пожара, выведены с объекта, сообщает правительство Амурской области. Ранее в пресс-службе предприятия сообщили, что на территории площадки строительства АГХК произошло возгорание. Идет остановка оборудования, находящегося в пусконаладочных работах. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. Информации о пострадавших на данный момент нет, масштаб повреждений и обстоятельства происшествия устанавливаются. В пресс-службе предприятия РИА Новости уточнили, что возгорание локализовано. "Сотрудники, не задействованные в устранении чрезвычайной ситуации, выведены за пределы территории объекта. На месте работают профильные оперативные службы", - говорится в сообщении.

амурская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

амурская область