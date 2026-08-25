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Совет директоров "Займера" рекомендовал выплатить дивиденды за II квартал - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Совет директоров "Займера" рекомендовал выплатить дивиденды за II квартал
Совет директоров "Займера" рекомендовал выплатить дивиденды за II квартал - 25.08.2026, ПРАЙМ
Совет директоров "Займера" рекомендовал выплатить дивиденды за II квартал
Совет директоров микрокредитной компании (МКК) "Займер" рекомендовал выплатить дивиденды за второй квартал 2026 года в размере 4,86 рубля на одну акцию,... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T10:16+0300
2026-08-25T10:16+0300
финансы
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Совет директоров микрокредитной компании (МКК) "Займер" рекомендовал выплатить дивиденды за второй квартал 2026 года в размере 4,86 рубля на одну акцию, сообщила компания. "Совет директоров Займера рекомендовал выплатить по итогам второго квартала 4 рубля 86 копеек на акцию, или 486 миллионов рублей в совокупности, что соответствует примерно 100% чистой прибыли за период", - говорится в материалах. Отмечается, что решение о выплате дивидендов будет принято в ходе заочного голосования акционеров 29 сентября 2026 года. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 10 октября 2026 года, при условии их одобрения акционерами 29 сентября. Чистая прибыль "Займера" по МСФО по итогам второго квартала снизилась почти в 2 раза в годовом выражении, до 484 миллионов рублей. ПАО МКК "Займер" - финтех-платформа и лидер российского рынка микрофинансирования по объемам выдач займов.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
финансы
Финансы
10:16 25.08.2026
 
Совет директоров "Займера" рекомендовал выплатить дивиденды за II квартал

Совет директоров МКК "Займер" рекомендовал выплатить дивиденды за второй квартал 2026 года

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Совет директоров микрокредитной компании (МКК) "Займер" рекомендовал выплатить дивиденды за второй квартал 2026 года в размере 4,86 рубля на одну акцию, сообщила компания.
"Совет директоров Займера рекомендовал выплатить по итогам второго квартала 4 рубля 86 копеек на акцию, или 486 миллионов рублей в совокупности, что соответствует примерно 100% чистой прибыли за период", - говорится в материалах.
Отмечается, что решение о выплате дивидендов будет принято в ходе заочного голосования акционеров 29 сентября 2026 года.
Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 10 октября 2026 года, при условии их одобрения акционерами 29 сентября.
Чистая прибыль "Займера" по МСФО по итогам второго квартала снизилась почти в 2 раза в годовом выражении, до 484 миллионов рублей.
ПАО МКК "Займер" - финтех-платформа и лидер российского рынка микрофинансирования по объемам выдач займов.
 
Финансы
 
 
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