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Импорт СПГ в Европу в июле сократился на 32% - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Импорт СПГ в Европу в июле сократился на 32%
Импорт СПГ в Европу в июле сократился на 32% - 25.08.2026, ПРАЙМ
Импорт СПГ в Европу в июле сократился на 32%
Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в июле сократился на 32% в годовом выражении, до 6,22 миллиона тонн, минимума с сентября 2021 года, в то же... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T14:48+0300
2026-08-25T14:48+0300
газ
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в июле сократился на 32% в годовом выражении, до 6,22 миллиона тонн, минимума с сентября 2021 года, в то же время закупки трубопроводного газа выросли на 2%, до 12,7 миллиарда кубометров, сообщается в ежемесячном докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В июле 2026 года импорт СПГ в Европу резко сократился - на 32% (2,91 миллиона тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,22 миллиона тонн, что является самым низким месячным показателем с сентября 2021 года", - говорится в докладе. Отмечается, что такая динамика была вызвана сокращением поставок СПГ на мировом рынке на фоне ограничений в Ормузском проливе. В то же время спотовые цены в Азии и Египте оказались выше европейских, что привлекло значительное количество поставок американского СПГ на рынки с более высокой рентабельностью. "В июле 2026 года импорт трубопроводного газа в ЕС вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12,7 миллиарда кубометров", - добавляется в докладе.
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газ, европа, ормузский пролив, азия, ес
Газ, ЕВРОПА, Ормузский пролив, АЗИЯ, ЕС
14:48 25.08.2026
 
Импорт СПГ в Европу в июле сократился на 32%

ФСЭГ: импорт СПГ в Европу в июле сократился на 32%, до 6,22 миллиона тонн

© РИА Новости . Иван Руднев | Перейти в медиабанк%Газокомпрессорная станция
%Газокомпрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Иван Руднев
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в июле сократился на 32% в годовом выражении, до 6,22 миллиона тонн, минимума с сентября 2021 года, в то же время закупки трубопроводного газа выросли на 2%, до 12,7 миллиарда кубометров, сообщается в ежемесячном докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"В июле 2026 года импорт СПГ в Европу резко сократился - на 32% (2,91 миллиона тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,22 миллиона тонн, что является самым низким месячным показателем с сентября 2021 года", - говорится в докладе.
Отмечается, что такая динамика была вызвана сокращением поставок СПГ на мировом рынке на фоне ограничений в Ормузском проливе. В то же время спотовые цены в Азии и Египте оказались выше европейских, что привлекло значительное количество поставок американского СПГ на рынки с более высокой рентабельностью.
"В июле 2026 года импорт трубопроводного газа в ЕС вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12,7 миллиарда кубометров", - добавляется в докладе.
 
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