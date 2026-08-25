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В США рассказали о росте пошлин на сталь из Канады
В США рассказали о росте пошлин на сталь из Канады - 25.08.2026, ПРАЙМ
В США рассказали о росте пошлин на сталь из Канады
Рост пошлин на сталь, которым президент США Дональд Трамп угрожает Канаде, затронут 11% американского импорта стали и изделий из нее, свидетельствуют данные... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T17:39+0300
2026-08-25T17:39+0300
2026-08-25T17:39+0300
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Рост пошлин на сталь, которым президент США Дональд Трамп угрожает Канаде, затронут 11% американского импорта стали и изделий из нее, свидетельствуют данные американской таможни, которые изучило РИА Новости.
Ранее в августе Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что США с 1 января 2027 года повысят до 50% пошлины на автомобили, автозапчасти и сталь из Канады. А при производстве в США тарифы будут равны нулю.
Сейчас на ряд позиций из товарных групп черные металлы, легковые автомобили, грузопассажирские и гоночные автомобили и транспортные средства для перевозки грузов ввозимых из Канады введена заградительная пошлина в 25%.
Так, за последние 12 месяцев (с июля 2025 года по июнь 2026 года) Штаты импортировали из Канады облагаемых заградительной пошлиной стали и изделий из нее на 5,32 миллиарда долларов. Это 11% от всего импорта Соединенными Штатами этого перечня товаров.
За последние полгода США купили у Канады стали и изделий из нее на 2,62 миллиарда долларов. Общий объем американского импорта за январь-июнь составил 23,55 миллиарда долларов.
Таким образом, под пошлину в 50% может попасть 5,32 миллиарда долларов импорта ежегодно или 443,3 миллиона долларов ежемесячно.
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мировая экономика, канада, сша, дональд трамп
Мировая экономика, КАНАДА, США, Дональд Трамп
В США рассказали о росте пошлин на сталь из Канады
Таможня США: рост пошлин на сталь затронут 11% импорта из Канады
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Рост пошлин на сталь, которым президент США Дональд Трамп угрожает Канаде, затронут 11% американского импорта стали и изделий из нее, свидетельствуют данные американской таможни, которые изучило РИА Новости.
Ранее в августе Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что США с 1 января 2027 года повысят до 50% пошлины на автомобили, автозапчасти и сталь из Канады. А при производстве в США тарифы будут равны нулю.
Сейчас на ряд позиций из товарных групп черные металлы, легковые автомобили, грузопассажирские и гоночные автомобили и транспортные средства для перевозки грузов ввозимых из Канады введена заградительная пошлина в 25%.
Так, за последние 12 месяцев (с июля 2025 года по июнь 2026 года) Штаты импортировали из Канады облагаемых заградительной пошлиной стали и изделий из нее на 5,32 миллиарда долларов. Это 11% от всего импорта Соединенными Штатами этого перечня товаров.
За последние полгода США купили у Канады стали и изделий из нее на 2,62 миллиарда долларов. Общий объем американского импорта за январь-июнь составил 23,55 миллиарда долларов.
Таким образом, под пошлину в 50% может попасть 5,32 миллиарда долларов импорта ежегодно или 443,3 миллиона долларов ежемесячно.